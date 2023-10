St. Pöltner Apokalypse im Norden

0:7! Die Juniors schrieben in Schrems negative Vereinsgeschichte. Denn noch nie hatte die zweite Mannschaft des SKN in der Liga so hoch verloren.

Coach Philipp Steiner, durch seine Sperre nach wie vor zum Zuschauen verurteilt, war schon einmal mit solch einem Resultat untergegangen. Damals, am 15. Dezember 2012 im Mattersburger Dress bei RB Salzburg. Der Burgenländer wurde beim Bundesligamatch in Minute 33 eingetauscht. „Da haben wir eine Siebenerschleife bekommen“, erinnert sich Steiner (ungern) zurück.

Nun traf es die Jungwölfe im Waldviertel. „Bitter. So eine hohe Niederlage ist unangenehm zum Hinnehmen. Vor allem für so eine junge Truppe ist das schwierig“, beschreibt Steiner.

Jeder Schuss ein Tor

Beim neuen Tabellenführer scheiterte der SKN an der famosen Chancenverwertung der Gastgeber. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben sie mit fast jeder Torchance ein Tor gemacht“, so Steiner. „Wir hätten uns eins, zwei Tore zur Ergebniskosmetik verdient gehabt. Unser Spiel war nicht so katastrophal. Sie haben uns nicht so hergespielt, dass wir untergehen müssen.“ Zur bei der Konkurrenz aufgebrannten Diskussion über die Einsätze der Profis: Dieses Mal waren mit Strasser, Scheidegger und Alexiev drei mit von der Partie. Das Trio hatte bislang einen schweren Stand in der Bundesligamannschaft.

Fünf Spiele trennen die Liga noch vor der Winterpause. Auf den SKN warten Heimspiele gegen Ortmann, Haitzendorf und St. Peter sowie Auswärtspartien in Kilb und Wr. Neustadt. Ein festes Punkteziel gibt es nicht. Die Devise heißt: „So viel wie möglich holen.“ Lengauer fehlte zuletzt krankheitsbedingt. Ersatzmann und Rechtsfuß Mena hatte auf der ungewohnten linken Seite im Waldviertel einen schweren Stand.