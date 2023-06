SKN will NÖFV-Regel zu Fall bringen

6:1! Klar und deutlich wiesen die SKN Juniors Landesliga-Schlusslicht Mannersdorf in die Schranken. Die Verantwortlichen beim SKN wussten aber schon vorher, dass der NÖ-Fußballverband die Partie wohl in den nächsten Tagen mit 3:0 für den Fixabsteiger strafverifizieren wird. Der SKN verstieß nämlich bewusst gegen die Verbandsspielerregel.

Was steckt dahinter? Der NÖFV erlaubt jeder Mannschaft pro Spiel lediglich zwei Nicht-Verbandsspieler ein zu setzen. Verbandsspieler werden Kicker dann, wenn sie fünf Jahre durchgängig in Österreich gespielt haben, unabhängig ihrer Herkunft. Diese Regel ist dem SKN St. Pölten ein Dorn im Auge. „Soweit wir wissen, gibt's das so nur in Niederösterreich. Das beschränkt uns aber dabei unseren Kader voll zu nutzen“, klärt SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer über die Hintergründe auf.

Zu gern hätten die St. Pöltner bereits in dieser Saison regelmäßig mehr als zwei Nicht-Verbandsspieler auflaufen lassen und wird in der kommenden Saison wieder einige Spieler dazu bekommen, die keine Verbandsspieler sind.

Will die Verbandsspieler-Regelung zu Fall bringen: St. Pöltens Geschäftsführer Matthias Gebauer. Foto: Wallner

Gebauer fragte beim ÖFB nach: „Dort hieß es, dass es einen Präzedenzfall braucht, also ein Spiel das genau aus diesem Grund strafverifiziert wird, um rechtlich gegen diese Regel vorgehen zu können.“ Den provozierten die St. Pöltner jetzt gegen Mannersdorf, ließen mit Thanathorn Namchan, Kostiantyn Panov und Yervand Sukiasyan drei Nicht-Verbandsspieler auflaufen. „Uns war aber wichtig, dass die Partie keine Auswirkungen mehr auf die Meisterschaft nimmt“, stellt Gebauer klar.