SKN wird gegen Sperren Protest einlegen

Das St. Pöltner Landesligaspiel gegen den ASK Mannersdorf wird strafverifiziert. Aus dem 6:1-Sieg wird ein 0:3 aus Sicht der Wölfe. 700 Euro Pönale gab's noch oben drauf. Weit überraschend für die Landeshauptstädter: Die harsche Reaktion des Verbandes in Sachen Funktionärssperren. Weil der Klub drei statt der erlaubten zwei Nichtverbandsspieler eingesetzt hatte, fassten vier SKN-Akteure vier Monate Sperre aus. Mehr dazu: https://www.noen.at/meinfussball/2-liga/skn-st-poelten-juniors-match-strafe-und-sperre-fuer-gebauer-co-373111662

Sperren für SKN „nicht nachvollziehbar“

Als „überraschend und nicht nachvollziehbar“ bezeichnen die St. Pöltner die NÖFV-Entscheidung in einer Stellung am Samstag. Gesperrt wurden nämlich Matthias Gebauer, SKN-Geschäftsführer Wirtschaft, sowie Team-Manager Mario Batoha und das Juniors-Trainerteam Philipp Steiner und Ronald Kraaibeek.

So reagieren die St. Pöltner

„Wir haben bereits im Dezember beim ÖFB um ein Schlichtungsverfahren zur Thematik „Verbandsspieler“ angesucht, von dem auch der NÖFV gewusst hat“, schildert Gebauer die Vorgeschichte aus St. Pöltner Perspektive. „Der ÖFB gab uns die Rückmeldung, dass eine Überprüfung nur dann stattfinden kann, wenn ein Anlassfall zu beurteilen ist. Auch dieses Schreiben wurde dem NÖFV zugestellt“

Der Klub habe sich am letzten Landesligaspieltag entschieden, diesen Anlassfall zu kreieren. Und zwar „bewusst so, dass es keinerlei sportliche Konsequenz für irgendeinen Verein hat“, hält der SKN Geschäftsführer Wirtschaft fest. Gebauer: „Das Ausmaß der Strafe ist im Verhältnis zum Vergehen absolut überzogen. Kein Verein wurde durch das Vorgehen geschädigt oder bevorteilt. Wichtig ist mir auch zu betonen, dass Mario Batoha in keiner Weise in diese Causa involviert war und Ronald Kraaibeek sowie Philipp Steiner auch keinerlei Verschulden trifft.“

Batoha war dem Vernehmen nach beim Landesliga-Match nicht vor Ort, findet sich allerdings als Sektionsleiter am Online-Blankett wieder.

Bundesliga an NÖFV-Entscheidung gebunden

Einen weiteren Punkt möchte der SKN klarstellen. Nach Rücksprache mit der Bundesliga sei dem Klub bestätigt worden, dass die Bundesliga nicht in die Entscheidungsfindung involviert war: „Der NÖFV hat über die verhängten Strafen und Funktionssperren lediglich informiert, die gemäß der ÖFB-Rechtspflegeordnung für das gesamte Verbandsgebiet des ÖFB gültig sind und daher auch verpflichtend in der Bundesliga angewendet werden müssen.“ Was auch NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister im NÖN-Gespräch so festgehalten hatte (Anmerkung in eigener Sache: Die Formulierung in der ursprünglichen Version des Artikels war in dieser Hinsicht unpräzise).

Der Rechtsstreit geht in die nächste Runde: Der SKN St. Pölten wird jedenfalls gegen die Strafen Protest einlegen.