Spenden-Absetzbarkeit öffnet Tür für Steuertrick

Was bislang beispielsweise für die Feuerwehr galt, soll künftig auch für den Sport gelten: Spenden an gemeinnützige Sportvereine sollen ab 2024 steuerlich absetzbar sein.

Das hat der Ministerrat vor wenigen Tagen verlautbart. Die Dachverbände jubeln, weil sie sich damit eine deutliche Zunahme der Zuwendungen an Vereine erwarten. Bei der Umsetzung wollen sie die Vereine servicieren. Denn dieses Zugeständnis des Finanzministers bringt ein Mehr an Verwaltungsaufwand mit sich. Die Vereine müssen ihren Spendern künftig entsprechende Bestätigungen ausstellen. Und die Vereine müssen einen Jahresabschluss vorlegen. Werner Steinwendner, NÖFV-Experte in Steuerfragen, ordnet die Causa ein: „Natürlich ist das ein Entgegenkommen für den Sport. Ganz ohne Hintergedanke hat das Finanzministerium das aber auch nicht gemacht. Die Transparenz der Vereine wird eben auch erhöht.“

Laut Steinwendner sei auch schon die Obergrenze für Spenden durchgesickert. Sie soll bei zehn Prozent des Vorjahres-Nettoeinkommens des Spenders liegen.

Mittels Spenden und PRAE zu Steuererleichterung?

Und dann gibt's da noch die Geschichte mit der Pauschalen Reisekosten-Aufwands-Entschädigung, kurz PRAE – sie ermöglicht es Sportvereinen, bis zu 720 Euro monatlich steuerfrei an Trainer, Betreuer oder Spieler auszuzahlen.

In Verbindung mit der neuen Absetzbarkeit von Spenden ist ein kleiner Trick naheliegend. Ein Beispiel: Ein ehrenamtlicher Nachwuchstrainer spendet Summe x, lässt sich dieses Geld dann im Gegenzug als PRAE wieder auszahlen und kommt dadurch in den Genuss der Steuererleichterung.

Werner Steinwendner ist Steuerberater und zudem als Funktionär beim NÖ Fußballverband tätig. Foto: Steuerberatung BKS

Steinwendner fällt kein Grund ein, warum das nicht möglich sein sollte: „Das eine hat mit dem anderen ja im Prinzip nichts zu tun. Das Geld wird halt einmal im Kreis geschickt.“

Der Steuerberater kann sich aber durchaus vorstellen, dass Vereinen, die diese Lücke nutzen, dann besonders auf die Finger geschaut wird. Steinwendner sagt aber auch: „Sportvereine werden laufend überprüft. Rausgekommen ist dabei kaum etwas.“ Weil die Vereine mittlerweile wüssten, was sie dürften und was nicht. „Das ist eine positive Entwicklung“, schließt Steinwendner.