Ardagger schlägt in der Schlussphase zurück

„Schrems hat eine der besten Offensiven der Liga“. Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber wusste, was auf seine Mannschaft zukommt. Die Gäste waren spielerisch auch besser, der Tabellenführer brachte seine Tugenden aber einmal mehr auf den Platz, stand hinten sicher. „Es war eine Patt-Stellung. Wobei wir nicht unseren besten Tag hatten“, blickt Riesenhuber zurück.

Trotzdem war es die SG Ardagger/Viehdorf, die die beste Chance im ersten Durchgang hatte: Infolge einer Ecke kam Martin Grubhofer zum Abschluss, der Schuss ging aber daneben.

Schremser legen vor

Nach dem Seitenwechsel gab’s den Torjubel dann, allerdings für die Schremser: Eckball von der linken Seite und Patrick Krammer kann aus kurzer Distanz einköpfen. „Das war zu wenig konsequent verteidigt von uns“, sagt Riesenhuber.

Ardagger war damit das erste Mal im Frühjahr im Rückstand, zeigte aber die richtige Reaktion, kam gleich zu einer guten Ausgleichsmöglichkeit: Marjan Gamsjäger verlängerte eine Flanke auf Gabriel Spreitzer, Spreitzer scheiterte aber denkbar knapp an der Stange.

Heiße Schlussphase

So sah es schon nach einem Schremser Sieg aus, doch in der Schlussphase wurde es noch einmal richtig heiß. Zuerst die 88. Minute: Franz Kaltenbrunner bringt einen Freistoß hoch nach vorn in den Sechzehner, wo sich Gamsjäger perfekt durchsetzt und den Ball mit dem Kopf ins Tor befördert – Ausgleich für Ardagger! Und fast wäre es für die Mostviertler noch besser gekommen: In der 90. Minute hat Robert Schmerleib noch bei einem Pressball den Siegtreffer am Fuß, in der 93. Minute hätte Florian Schleindlhuber nach einem Standard des zurückgekehrten Ferdinand Unterbuchschachner fast noch getroffen. Es blieb aber bei der Punkteteilung.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Riesenhuber, Sportlicher Leiter, SG Ardagger/Viehdorf: „Man hat gesehen, wie knapp es zugeht. Wir hätten schon fast verloren, hätten dann aber noch gewinnen können. In dem Spiel war alles drinnen. Ich bin trotzdem nicht enttäuscht, weil die Reaktion der Mannschaft sehr gut war.“

Herbert Zimmel, Sportlicher Leiter ASV Schrems: "Wir kennen das Spiel von Ardagger. Wir haben es clever gemacht, haben uns nicht rauslocken lassen. Optisch waren wir von Beginn weg die bessere Mannschaft, auch wenn es generell wenig Torchancen gab. Dann haben wir endlich den Führungstreffer gemacht, leider kurz vor dem Ende noch den Ausgleich kassiert. Da war etwas Pech dabei, aber das Remis geht in Ordnung."

Highlights

SG Ardagger / Viehdorf - ASV Schrems 1:1 (0:0)

Freitag, 24. März 2023, Ardagger Stift, 260 Zuseher, SR Markus Hameter

Tore:

0:1 Patrick Krammer (59.)

1:1 Marjan Gamsjäger (88.)

SG Ardagger / Viehdorf: M. Herbst - R. Aigner - J. Killinger (77. R. Schmerleib) - F. Schleindlhuber - M. Grubhofer (58. F. Unterbuchschachner), A. Weinstabl (32. G. Spreitzer), L. Kiehberger (58. M. Gamsjäger) - F. Kaltenbrunner, T. Grubhofer - D. Kandutsch, J. Köstler; F. Kraft, S. Weniger

Trainer: Michael Unterberger

ASV Schrems: A. Ruso - B. Traschl, R. Windisch (64. F. Steindl) - A. Fuger - P. Krammer (90+1. L. Zeiler), K. Ognyanov - M. Volf, D. Saritas (77. J. Pigall), F. Weixelbraun - K. Haider, L. Kolcava; N. Rössler, P. Strohmayer, M. Lembachner

Trainer: Jürgen Prüfer

Karten:

Gelb: Richard Aigner (40., Foul), Ferdinand Unterbuchschachner (81., Foul), Michael Unterberger (85., sonst.) bzw. Jürgen Prüfer (81., sonst.), Alexander Ruso (85., Unsportl.), Andreas Fuger (90+2., Foul)