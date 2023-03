Elfer-Doppelpack als Grundstein für Heimsieg

Rund 350 Zuschauer sahen am Samstagnachmittag ein unterhaltsames Match in der Krammer-Arena im Spitzenfeld der 1. Landesliga. Den Start machte Ortmanns Marco Meitz, der per Kopf an Stefan Bliem scheiterte. Für die Tore sorgten die Hausherren - vom Elfmeterpunkt. Zuerst wurde Mathias Gruber von den Beinen geholt, den fälligen Strafstoß verwandelte Stefan Ofner sicher. Nur zehn Minuten später war es Gerald Peinsipp, der aus elf Metern einschob - nach Foul an Robin Maydl.

Offensiver Ortmanner

Doch von der Führung der Hausherren ließen sich die Gäste nicht abschrecken, spielten immer wieder gut Szenen heraus. Neben Marco Meitz hatte Jacob Paul aus aussichtsreichen Positionen gehäuft die Chance, sich in die Torschützenliste einzutragen. Doch spätestens bei Gloggnitz-Goalie Bliem war Endstation. Jubeln durften bis auf weiteres nur die Gastgeber, nach einem Konter war Emre Can Yesilöz auf und davon, erhöhte auf 3:0. Die Vorentscheidung? Nicht ganz, denn die Ortmanner hatten noch richtig leben in sich...

Hektische Schlussphase

Die Gäste öffneten ihr Visier komplett, warfen alles nach vorne - und sollten durch einen Paul-Kopfball ins lange Eck wieder Lunte riechen. Damit aber nicht genug, in der Schlussminute der regulären sollte Marco Meitz im Nachsetzen sogar auf 2:3 aus Ortmanner Sicht verkürzen. Wenige Augenblicke zuvor wurde es laut im Alpenstadion: Nach einem vermeintlichen Foulspiel an Philipp Eichberger wollten die Ortmanner unbedingt einen Elfmeter haben, Eric Schmutzer eine Spur zu sehr - und sah dafür Gelb-Rot wegen Kritik. Der Schiedsrichter ließ sich nicht umstimmen, es sollte beim 3:2 für Gloggnitz bleiben.

Stimmen zum Spiel

Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger: "Das Spiel hat sich über weite Strecken im Mittelfeld abgespielt, bis auf die Tore war eigentlich in beiden Strafräumen lange Zeit wenig los. Am Ende war es ein verdienter Sieg für uns, auch wenn wir an die gute Leistung aus dem Hinspiel gegen Ortmann nicht ganz anknüpfen konnten. Mit vier Punkten aus drei Spielen sind wir genau so gestartet wie im Herbst."

Ortmann-Trainer Christoph Stifter: "Die drei Tore schmerzen insofern nicht, weil wir zahlreiche Top-Chancen hatten und eigentlich die Partie gewinnen hätten müssen. Und in Wirklichkeit haben wir die Treffer durch zwei Elfer und einen Konter bekommen - beide Elfer kann man geben. Allerdings hätte es für uns auf der anderen Seite auch einen Elfer geben müssen."

Highlights

Gloggnitz - SG Ortmann / Oed-Waldegg 3:2 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Gloggnitz, 350 Zuseher, SR Matthias Wilfried Lenz

Tore:

1:0 Stefan Ofner (21., Elfmeter)

2:0 Gerald Peinsipp (32., Elfmeter)

3:0 Emre Can Yesilöz (74.)

3:1 Jacob Paul (79.)

3:2 Marco Meitz (90.)

Gloggnitz: S. Bliem - A. Höller (63. E. Yesilöz) - L. Matschinger - M. Kneißl - M. Gruber - P. Handler - G. Peinsipp, K. Szar - S. Ofner - R. Maydl - V. Okolo (68. L. Gruber); N. Stöger, M. Wellisch, D. Dominik

Trainer: Thomas Leonhardsberger

SG Ortmann / Oed-Waldegg: N. Vollhofer - N. Graf (37. M. Aigner) - M. Steiner, M. Meitz, L. Schneider - J. Panzenböck - E. Schmutzer - L. Jokanovic - R. Hofer (65. P. Brandecker), J. Paul, P. Eichberger; E. Jakupović, S. Schmidt, P. Graf, M. Lehn

Trainer: Christoph Stifter

Karten:

Gelb: Viktor Okolo (36., Foul), Stefan Ofner (50., Foul) bzw. Eric Schmutzer (31., Foul), Niklas Graf (32., Unsportl.), Marco Meitz (50., Unsportl.), Philipp Eichberger (55., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Eric Schmutzer (87., Kritik)