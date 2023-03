Haitzendorf in Kilb eiskalt

So war das aus Kilber Sicht nicht geplant. Das klare Ziel im „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen Haitzendorf: Nach der knappen Niederlage bei Ortmann/Oed-Waldegg daheim wieder voll anschreiben. Am Ende mussten sich die „Küba Buam“ aber mit 0:4 geschlagen geben.

Dabei war Kilb zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft. Haitzendorf verteidigte zwar tief und gut, immer wieder wurden die Kilber aber gefährlich. So hätte Jan Koppensteiner fast mit dem Kopf auf 1:0 gestellt, verfehlte das Gehäuse aber gefühlt um Millimeter. Koppensteiner hatte im weiteren Verlauf noch eine Top-Kopfballchance und setzte den Ball einmal an die Stange und einmal an die Latte! Und mit Maximilian Kerschner und Florian Binder scheiterten noch zwei Kilber an der Stange.

Schuh schnürt frühen Doppelpack

Die Vielzahl an Chancen brachte den Kilbern am vergangenen Freitagabend aber nichts. Denn Haitzendorf war deutlich effizienter, stärker in den Zweikämpfen und nutzte Kilber Eigenfehler eiskalt aus. So konnte Florian Schuh schon früh einen Doppelpack schnüren. Zuerst die fünfte Minute: Kilb steht hoch, verliert vier Zweikämpfe hintereinander, woraufhin Haitzendorf blitzschnell umschaltet und Stefan Nestler ideal Schuh bedient – 0:1. Dann, nur rund zehn Minuten später, verlieren die Kilber im Mittelfeld den Ball, weite Flanke nach vorn und Schuh nutzt ein Missverständnis zwischen Kilbs Verteidiger Günter Gravogl und Keeper Simon Neudhart aus, läuft alleine aufs Tor zu und schiebt zum 0:2-Pausenstand ein.

Nestler macht den Deckel drauf

Auch im zweiten Durchgang war Kilb nach vorn bemüht und kam wieder zu einigen guten Möglichkeiten: etwa eine Eins-gegen-Eins-Situation von Koppensteiner gegen Haitzendorfs Schlussmann Michael Kerschbaumer oder ein Kopfball von Kerschner, den die Gäste noch auf der Linie entschärfen können.

So siegte auch in den zweiten 45 Minuten die Haitzendorfer Konsequenz gegen Kilber Fehler. Sieben Minuten nach Wiederanpfiff schlägt Keeper Kerschbaumer den Ball weit nach vorne ab, wegen eines Missverständnisses der beiden Kilber Julian Falkensteiner und Nico Skriwan bekommt Nestler den Ball und bezwingt Neudhart mit einem flachen Schuss – 0:3. Und 20 Minuten vor Schluss ist dann der Deckel drauf: Die Kilber verlieren zwei Zweikämpfe, woraufhin Nestler wieder auf der linken Seite alleine auf Neudhart zulaufen kann und dieses Mal mit einem halbhohen Schuss nach links trifft – 0:4-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Milan Vukovic, Trainer, SCU Kilb: „Aufgrund von sehr vielen vergebenen Chancen in Kombination mit vielen Eigenfehlern ist es am Ende schwer zu glauben, aber es war eine verdiente Niederlage.“

Alfred Traht, Sportlicher Leiter des SV Haitzendorf: "Das war ein komplett verdienter Sieg. Wir haben heute ein sensationelles Umschaltspiel an den Tag gelegt und waren sehr bissig. In der zweiten Hälfte hat uns dann unser Keeper Michael Kerschbaumer mit einigen starken Paraden gerettet."

Highlights

SCU Kilb - Haitzendorf 0:4 (0:2)

Freitag, 24. März 2023, Kilb, 352 Zuseher, SR Stevan Radenkovic

Tore:

0:1 Florian Schuh (5.)

0:2 Florian Schuh (17.)

0:3 Stefan Nestler (52.)

0:4 Stefan Nestler (70.)

SCU Kilb: S. Neudhart - L. Fahrnberger (63. T. Mayerhofer) - F. Binder - J. Falkensteiner - G. Kerschbaummeier (63. P. Springer) - J. Koppensteiner - N. Skriwan (77. B. Hochauer) - M. Kerschner (77. J. Kozisnik) - G. Gravogl - M. Ehribauer - P. Plank; F. Bernhuber, P. Hackl

Trainer: Milan Vukovic

Haitzendorf: M. Kerschbaumer - P. Wallner, M. Seletkovic - M. Nachförg (80. R. Pirkner), F. Schuh (80. M. Schwarzinger) - S. Hofbauer - S. Nestler - M. Bassiouny (HZ. V. Leite Teles) - C. Schaller (HZ. J. Marchsteiner) - J. Poliach - G. Hausmann (80. M. Poeppl); L. Reiprich

Trainer: Martin Parb

Karten:

Gelb: Philipp Plank (67., Foul) bzw. Paul Ruben Wallner (23., Foul), Stefan Nestler (66., Unsportl.), Florian Schuh (81., Unsportl.)