Viele Chancen aber keine Tore

Beide Teams starteten flott in die Begegnung, den besseren Start erwischten aber die Gäste aus Retz, die in den ersten 20 Minuten die besseren Chancen vorfinden. Besonders über den rechten Flügel kommen die Gäste immer wieder gefährlich vor das Tor der Langenrohrer. Fila ist im Tor aber auf dem Posten und hält sein Team in einer schweren Anfangsphase im Spiel. Nach ungefähr 25 Minuten, strömender Regen und starker Wind machte beiden Teams das Spiel in dieser Phase schwer, übernahmen die Gastgeber immer mehr die Kontrolle und zeigten sich besonders im Zweikampf stark.

Mit den Toren wollte es bei den Gastgebern trotz zahlreicher guter Möglichkeiten nicht klappen. Zunächst konnten Rumpler und Weyermayr bei deiner Doppelchance nach einem schön gespielten Freistoß nicht einnetzen, dann scheiterte Kevin Aue mit einem traumhaften Fallrückzieher, der wohl das Tor des Monats geworden wäre und zuletzt lag sogar ein Elfmeter für die Gastgeber in der Luft, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

Gastgeber waren der Führung näher

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber dem Führungstor deutlich näher, als die Retzer. Bereits in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel war Langenrohr drückend überlegen, brachte die gut herausgespielten Möglichkeiten aber einfach nicht ins Tor. In der Schlussphase wurde es noch richtig spannend. Während die Baumühlner-Truppe immer offensiver wurde, um den Sieg doch noch zu erzwingen, hätte Retz fast aus dem Konter zugeschlagen, bevor Langenrohr in der Nachspielzeit noch zwei Sitzer verjubelte.

Unter dem Strich bleibt ein torloses Unentschieden. Retz war zwar in den ersten 20 Minuten spielbestimmend, danach war Langenrohr aber drückend überlegen, verlegte aber schlichtweg zu viele Chancen, um als Sieger vom Platz zu gehen.

SVL-Coach August Baumühlner: "Abgesehen vom Ergebnis, können wir mit der Leistung zufrieden sein. Wir müssen aber einfach noch mehr Chancen kreieren, denn wir brauchen zu viele Möglichkeiten, um zu treffen."

Retz-Sektionsleiter Werner Mischling: "Es war ein sehr, sehr kampfbetontes Spiel und am Ende war es aufgrund des Ledineg-Ausschlusses ein gewonnener Punkt für uns. Unzufrieden dürfen wir auf keinen Fall sein."

SV Langenrohr - SC Mibag Retz 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Langenrohr, 280 Zuseher, SR Alexander Autherith

SV Langenrohr: L. Fila - V. Lamprecht, M. Jovanovic - A. Dauce, P. Jung - L. Marschall - C. Weyermayr (63. A. Kleczkowski) - M. Kreitzer - F. Rumpler - M. Geppl - K. Aue; D. Sulzer, M. Pajkanovic, A. Zottl, F. Hafenrichter

Trainer: August Baumühlner

SC Mibag Retz: S. Bacher - M. Kaim, D. Murtinger - N. Hacker (63. T. Eggenfellner) - J. Schulmeister - C. Ledineg - K. Petuely - C. Rapp, C. Zöch - F. Steirich (76. D. Ebner), P. Radic; M. Stern, M. Maurer, J. Bichler, T. Löscher

Trainer: Rene Hieblinger

Karten:

Gelb: Marko Jovanovic (51., Foul), Martin Franz Kreitzer (57., Foul), Fabio Rumpler (70., Kritik), Markus Geppl (82., Foul), Kevin Aue (89., Unsportl.) bzw. Niklas Hacker (39., Foul), Christopher Ledineg (65., Unsportl.), Christoph Rapp (72., Unsportl.), Daniel Murtinger (90., Unsportl.)

Gelb-Rot: keine bzw. Christopher Ledineg (78., Unsportl.)