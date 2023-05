Bereits jetzt ein Erfolg

Samstagnachmittag in der Krammer Arena zu Gloggnitz: Die Stimmung ist gut, denn zur Stunde darf sich der Liga-Neuling nach Verlustpunkten über die Tabellenführung freuen. Freilich, eine Momentaufnahme…

…aber eine sehr schöne Momentaufnahme aus Gloggnitzer und regionaler Sicht. Denn egal wie die letzten Wochen dieser Saison verlaufen werden: Das erste Jahr in der 1. Landesliga seit Jahrzehnten für die SV Gloggnitz darf schon jetzt als absoluter Erfolg gewertet werden.

Logisch ist auch, dass noch nie eine Mannschaft, die so spät in der Saison so weit oben in der Tabelle stand, am Ende über Platz zwei, drei, vier gejubelt hat. Alles andere als der Meisterteller würde in Gloggnitz in der Endabrechnung von einem wehmütigen Seufzer begleitet werden. Da hilft dann die Betrachtung des großen Ganzen und wie stark die Saison war, auch nur herzlich wenig…