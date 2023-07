Der Junge hat einen Plan

Josef Pross hat es in seiner Karriere weit geschafft. Weiter als die allermeisten. Der Junge von der Hohen Wand spielte im Nachwuchs-Nationalteam und machte 83 Spiele für die Young Violets in der 2. Liga.

Nur den Sprung in die erste Mannschaft der Wiener Austria verpasste Pross. Nach dem Abstieg der Young Violets hieß es Abschied nehmen aus Wien Favoriten. Der Stürmer ist kein Profi-Fußballer mehr. Mit 21 Jahren ein Karriereknick. Möchte man meinen. Viele würden auf Zeit spielen, pokern, warten, ob nicht doch noch ein lukrativeres Angebot kommt. Pross hat hingegen einen Plan, nicht nur als Fußballer, sondern fürs Leben. Er macht eine landwirtschaftliche Ausbildung, wird irgendwann den Familien-Betrieb in Stollhof übernehmen. Das hat Priorität. Fußball spielt Pross in der Landesliga, bei Gloggnitz, einem Titelkandidaten. Dort kann er sich empfehlen. Wenn sich das Tor in den Profibereich nochmals öffnet, ist Pross nicht abgeneigt. Abhängig davon möchte er aber nicht sein. Und das ist absolut vernüntig.