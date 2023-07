Karten neu gemischt

Der Tod, die Steuer — und Scheiblingkirchen als Nummer eins im Bezirk Neunkirchen. Diese drei waren seit 15 Jahren in Stein gemeißelt. Und während sich an den Punkten eins und zwei wohl oder übel so schnell nichts ändert, könnte Punkte drei gehörig ins Wackeln kommen. Konsequent und gar nicht einmal so heimlich, still und leise hat Gloggnitz konstant Boden gut gemacht. Steckten die Herren in blau-weiß in der Prä-Leonhardsberger und -Niklas-Ära im Niemandsland der Gebietsliga fest, zählen sie im zweiten Jahr in der 1. Landesliga zum engsten Titelkreis. Da hat auch die aktuelle Transferzeit seinen Teil dazu beigetragen: Gloggnitz hat sich in der Spitze und der Breite top-verstärkt.

Und Scheibling? Nach dem Bilderbuch-Aufstieg der letzten zwei Jahrzehnte setzte es mit dem Abstieg aus der Regionalliga den ersten großen Dämpfer in langer Zeit. Und jetzt gilt es in der 1. Landesliga wieder auf die Füße zu finden. Der Aderlass war groß, die Gegensteuerung punktuell.