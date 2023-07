Rettung über allem

Als es zuletzt einen Vorstand beim Wiener Neustädter SC ohne Rainer Spenger gab, war die Welt noch eine andere – der Verein spielte 2. Bundesliga in der Giltschwertgasse, Corona war nur ein Bier und die Fortuna ein unterhaltsamer Futsal-Verein. Das war im Sommer 2019, seit dem ist Spenger beim Verein tätig. Was bleibt aus seiner Amtszeit? Sicherlich die gemeinsame Rettung mit Hani Habib, ohne dieses Duo im Vorstand (und dem Engagement von Jürgen Burgemeister) hätte der SC damals noch mehr Schaden getragen. Wiener Neustadts weiteres Fortbestehen steht über allem. Abstieg hin oder her, der war sportlich nach den letzten Jahren ohnehin überfällig. Was auch in die „Abrechnung“ gehört, ist die Debatte um sein Salär aus der vereinseigenen GmbH, was ihm eine genaue Erklärung abforderte. Hier wurde deutlich: Wer auch immer diese Information zu Tage förderte, wollte Spenger ankratzen – und dadurch war deutlich, dass die Politik immer mit am Tisch sitzen würde.