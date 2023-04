Spratzern wie auf der Play-Station

Werbung

Spratzern – Ortmann/Oed-Waldegg 1:0. Nächster Sieg von Schlusslicht Spratzern am Weg nach oben. Schon in der Eröffnungsminute vergab Terziu eine dicke Chance. Das Tor machte er dann nach etwas mehr als einer halben Stunde. Und es war herrlich herausgespielt: Terziu leitete mit Assim selbst ein, Heinzl bediente den Torschützen mit einem Lochpass, Terziu vollendete ins linke Eck. „Ein richtiges Play-Station-Tor. Wir haben das Spiel ab der 1. Minute dominiert und sind verdient in Führung gegangen“, so Spratzerns Trainer Goran Zvijerac.

Hauptmann wird bestraft

Nach einer Stunde wurden die Karten aber neu gemischt. Hauptmann wurde von Keeper Vollhofer gerempelt und revanchierte sich mit einem Wegstoßen. Der Referee ahndete lediglich das zweite Vergehen und stellte den Spratzerner vom Platz. Ortmann hatte nun mehr vom Spiel, Reichmann parierte einen Kopfball über die Latte.

Auf der Gegenseite traf Markovic die Latte, den Nachschuss verwandelte Temper. Das vermeintlich 2:0 wurde wegen Abseits aber nicht gegeben (70.). In der Schlussminute hatte Benesch die Topchance zur Entscheidung, traf zuerst die Stange und setzte dann den Ball über die Latte. Zvijerac: „Eine Glanzleistung wurde in einen Arbeitssieg verwandelt. Durch den Ausschluss hat sich der Charakter des Spiels verändert. Wir haben aber sehr wenig zugelassen und verdient gewonnen.“

Statistik:

ASV Spratzern - SG Ortmann / Oed-Waldegg 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (33.) Terziu

Karten: Krajnovic (90+1., Gelbe Karte Foul), Olgun (29., Gelbe Karte Foul), Hauptmann (63., Rote Karte Tätl.)Graf (90+3., Gelbe Karte Unsportl.), Schmutzer (45., Gelbe Karte Foul)

ASV Spratzern: Reichmann; Markovic, Olgun (61. Krajnovic), Budimir, Reickersdorfer, Temper, Terziu (61. Mitterwachauer), Assim, Heinzl (68. Gronister), Kanteh (53. Benesch), Hauptmann

SG Ortmann / Oed-Waldegg: Vollhofer; Schmutzer, Jokanovic, Hofer, Brandecker (54. Toifl), Schneider, Panzenböck (67. Graf), Schmidt, Steiner, Aigner (54. Graf), Meitz

99 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Ziernwald