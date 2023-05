Woche der Entscheidung wartet

Nur 1:1 bei Kellerkind Kilb: Den erhofften Befreiungsschlag gab es für die SKN Juniors nicht. „Ergebnistechnisch nicht“, ergänzte Philipp Steiner. Der Juniors-Trainer war einmal mehr mit der Darbietung seiner Elf durchaus einverstanden: „Es war ein gutes Spiel von uns.“ Die Jungwölfe hätten sich den Sieg verdient, büßten zwei Punkte aber durch eine schwache Viertelstunde nach Wiederanpfiff inkl. einem Kilber Abseitstor ein. Trotz guter Chancen reichte es nur zu einem eigenen Treffer.

So treten die Landeshauptstädter im Klassement weiter auf der Stelle. Und haben in der „Englischen Woche“ Retz und Gloggnitz vor der Brust. Steiner: „Zwei schwierige Gegner. Gloggnitz gefällt mir in der Liga am besten. Ich bin zuversichtlich.“

Spratzerner wollen nicht die Bad Boys sein

Zuversichtlich ist und bleibt man auch in Spratzern. Trotz der 0:2-Niederlage in Ardagger. Erneut beendete der ASV das Spiel nur mit zehn Mann. „Neun Spiele, fünf Ausschlüsse. Wahnsinn, wir schauen aus wie die Bad Boys“, schüttelt ASV-Trainer Goran Zvijerac den Kopf. „Wir kriegen Rote Karten, die keine sind. Dann fehlen uns wichtige Spieler.“ Winter-Neuzugang Jankovic erwischte es schon zum zweiten Mal. „War kein Foul, sondern wie ein Pressball“, war für Zvijerac zwar die Gelbe Karte vertretbar, nicht aber die Gelb-rote.

Nun folgt die „Woche der Wahrheit.“ Am Donnerstag geht es nach Mannersdorf, am Sonntag kommt Kilb. „Wir werden eine schlagkräftige Truppe haben und auf Sieg spielen“, weiß Zvijerac über die Wichtigkeit des Doppels Bescheid. Jankovic wird in Mannersdorf gesperrt fehlen. Olgun kehrt zurück, Temper ist angeschlagen.

So geht's weiter

Die nächste Runde:

Mittwoch, 19.30 Uhr: SC Retz - SKN St. Pölten Jun., Rohrbach/St. Veit - SCU Kilb, Ortmann/Oed-W. - Waidhofen/Thaya, SV Langenrohr - ASV Schrems; 20.00 Uhr:SC Zwettl - Gloggnitz, ASK Kottingbrunn - Ardagger/Viehdorf.

Donnerstag, 17.00 Uhr:ASK Mannersdorf - ASV Spratzern.

Samstag, 16.30 Uhr:ASK Kottingbrunn - Haitzendorf; 17.00 Uhr: SC Retz - Waidhofen/Thaya; 17.30 Uhr: Rohrbach/St. Veit - ASV Schrems; 18.00 Uhr: SKN St. Pölten Jun. - Gloggnitz.

Sonntag, 11.00 Uhr: SV Langenrohr - Ortmann/Oed-W.; 17.00 Uhr: ASV Spratzern - SCU Kilb, ASK Mannersdorf - Ardagger/Viehdorf.