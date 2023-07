Der Beginn einer neuen Trainer-Ära

Ganze drei Trainer hatte die SV Gloggnitz in den vergangenen 15 Jahren: Franz „Peggy“ Fleck, Jürgen Weber und Thomas Leonhardsberger — in diesen illustren Kreis gesellt sich ab dieser Woche auch Thomas Markytan. Mit dem Beginn der Sommervorbereitung startet eine neue Ära in Gloggnitz. „Die Planung für die Trainingswochen steht, jetzt geht es nur noch um die Feinabstimmung“, so Markytan. Dafür hat er sich Unterstützung von einem Fitness- und Athletiktrainer ins Boot geholt, der die Mannschaft auf Herz und Nieren prüft. „Dementsprechend werden wir die Belastungssteuerung anlegen“, verrät Markytan. Die Zeit drängt, die Meisterschaft naht mit Riesenschritten. „Bezüglich der Inhalte gibt es keine großen Unterschied zwischen meiner Zeit in Eggendorf in der 2. Landesliga oder jetzt in Trumau in der Gebietsliga. Es gilt in den wenigen Wochen, in denen man im Sommer zusammen ist, das Maximum aus der Mannschaft herauszuholen“, so Markytan.

Voll des Lobes ist der neue Gloggnitz-Trainer auch über das Transferprogramm der Sportlichen Leitung rund um Sektionsleiter Alexander Niklas: „Hut ab vor seinem Engagement, ich bin beeindruckt mit viel Professionalität er da an den Tag liegt. Er hat es geschafft, sehr begehrte Spieler nach Gloggnitz zu holen, die auch andere Angebote gehabt hätten“, so Niklas.

Mit Manuel Schwarz steigt auch ein Neuzugang ins Training ein, den Markytan aus der gemeinsamen Zeit in Eggendorf kannte. „Der Kontakt zwischen Manuel und Gloggnitz war schon in den letzten Jahren immer wieder vorhanden. Es freut mich, dass es geklappt hat“, so Markytan. Bis er Schwarz regelmäßig aufbieten kann, wird's aber noch dauern — denn Schwarz absolviert im Herbst noch ein Auslandssemester in den Vereinigten Staaten.