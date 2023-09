Der verpasste Sprung

2:0 dank Treffer von Jan Gruber und Gloggnitz' Spitzenkandidat auf die Torjägerkanone Josef Pross — zur Halbzeit sah alles danach aus, als würde die Mannschaft von Trainer Levent Sengül einen großen Satz nach vorne in der Tabelle machen. Doch dann gab's die verflixte zweite Halbzeit, in der Zwettl den Spielstand auf den Kopf stellte, Gloggnitz den Auswärtssieg entriss und am Sprung nach oben hinderte. „Extrem ärgerlich, eine Niederlage, die weh tut“, befand Gloggnitz-Coach Levent Sengül. Die Phase nach der Pause, in der die Gloggnitzer die Partie aus der Hand gaben, ist noch Gegenstand der Analyse. „Positiv ist, dass wir danach noch unbedingt gewinnen wollten“, so Sengül.

Der Coach musste in den letzten Wochen aufgrund von Serien-Ausfällen kreativ werden. So funktionierte er den gelernten Stürmer Patrick Handler zum Zehner um. „Er macht seine Sache wirklich gut“, lobte Sengül.

Im Lazarett gab's in der Vorwoche einen prominenten „Neuzugang“ — Stefan Bliem fehlte gegen Zwettl, statt ihm stand Botond Fönyedi wieder zwischen dem Kasten. Diese Woche sollte die Ausfallsliste wieder kürzer werden: Lukas Grill stand beim Abschlusstraining wieder auf dem Rasen, soll diese Woche noch näher an die Mannschaft rücken. Auch Viktor Okolo wird langsam wieder ein Thema für die Startaufstellung. Weiterhin mit Rückschlägen hat Mathias Gruber zu kämpfen, die Hinrunde ist äußert fraglich.