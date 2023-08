Gloggnitz bricht in neue Zeiten auf

Eine Erfolgswelle schwappte in den letzten Jahren durch die Gloggnitzer Krammer-Arena. Binnen vier Jahren schafften es die Blau-Weißen von der Gebietsliga in die 1. Landesliga. Dort spielten Stefan Ofner und Co. in der vergangenen Saison als Aufsteiger gleich vorne mit. Als Dritter verpasste die SVG den Durchmarsch in der Regionalliga nur äußerst knapp. Dennoch: Der Traditionsverein aus dem Landessüden hat sich auf Anhieb im blau-gelben Oberhaus etabliert.

Im Sommer leitete der Verein dann eine neue Ära ein. Langzeit-Trainer Thomas Leonhardsberger verabschiedete sich nach sechs Jahren und zwei Meistertiteln.

Foto: zVg

Die Mannschaft wurde um weitere Spieler aus der Umgebung verstärkt. Mit dem Stollhofer Josef Pross loste die Sportliche Leitung rund um Alexander Niklas sogar einen jungen Stürmer aus der 2. Liga in die Landesliga. Mit Daniel Pichler stieß einer der begehrtesten Mittelfeldspieler im ostösterreichischen Unterhaus in die Alpenstadt. Mit Jan Gruber aus Mürzzuschlag und dem Kottingbrunner Manuel Schwarz — der bereits am US-College auf Torejagd ging und im Herbst auch wieder gehen wird — nahm der Landesligist zwei weitere vielversprechende Offensivkräfte unter Vertrag. Mit Tormann Botond Fönyedi, Pascal Kaiser und Emir Han Özdemir bekommen drei sehr junge, talentierte Spieler die Chance sich in der höchsten Spielklasse Niederösterreichs zu beweisen.

Nach der so erfolgreichen Premierensaison ist es das Ziel der Gloggnitzer auch in dieser Spielzeit auf den vorderen Plätzen der Liga mitzumischen. Die Konkurrenz hat sich im Vergleich zur Vorsaison aber ebenfalls stark verbessert, sei es: Vizemeister Kottingbrunn, das beste Frühjahresteam aus Langenrohr, die wieder erstarkten Retzer, die starken Absteiger und Lokalrivalen aus Scheiblingkirchen und Wiener Neustadt, oder die nicht zu unterschätzenden Aufsteiger St. Peter und Korneuburg. Alle haben Chancen ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitzureden.

Die Kampfmannschaft ist zwar das Gloggnitzer Aushängeschild, genauso wichtig ist den Vereinsverantwortlichen der Nachwuchs. Sieben Mannschaften werden in der kommenden Saison an den Bewerben des niederösterreichischen Fußballverbands teilnehmen — von der U8 bis zur U16. Ein besonderes Anliegen ist der SV Gloggnitz die Förderung des Frauenfußballs, deshalb gibt es jeden Freitag einen gemeinsam Trainingstreff, bei dem nicht nur Fußball, sondern auch Kraft-, Ausdauer- und Kampfsport betrieben wird. Der Spaß steht dabei im Vordergrund.

Foto: Werbung

Der Verein

DER KADERTor: Stefan Bliem, Botond Fönyedi, Christoph Hackl, Sebastian Ebner. Abwehr: Lukas Gruber, Alexander Höller, Moritz Kneißl, Viktor Okolo, Gerald Peinsipp, Kevin Szar, Tobias Trippold, Marvin Wellisch. Mittelfeld: Lukas Grill, Mathias Gruber, Pascal Kaiser, Stefan Ofner, Daniel Pichler, Raphael Pirollo, Ömer Özbek, Emir Han Özdemir. Sturm: Jan Gruber, Patrick Handler, Josef Pross, Manuel Schwarz. Trainer: Thomas Markytan.VORSTANDSMITGLIEDERObmann: Martin Eckbauer.Stv.: Jürgen Dominik. Kassier: Johann Peier. Kassier-Stv.: Ernst Hofer. Sportchef: Alexander Niklas. Jugendleiter: Christoph Lerchbacher.Stv.: Christoph Diabl.