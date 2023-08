Interimscoach Levent Sengül: „Fühle mich bereit für diese Aufgabe“

Franz „Peggy“ Fleck, Jürgen Weber, Thomas Leonhardsberger - in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gab es in Gloggnitz nur drei verschiedene Cheftrainer. Der Trainersessel in der Alpenstadt, alles andere als ein Schleuderstuhl. Richtig bequem machen konnte es sich aber der Leonhardsberger-Nachfolger Thomas Markytan in der Krammer-Arena nicht. Wie berichtet wurde der Neo-Coach nach nur zwei Runden entlassen.

Aus Mannschafts(nahen)-Kreisen war zu vernehmen, dass sich einige Spieler mit der Arbeitsweise von Markytan anfreunden konnten - Markytan, ein Mann mit dem Auge zum Detail, zur Taktik und zur Disziplin, traf nicht ganz den Geschmack einer Gloggnitz-Kicker, so munkelt man.

Vom Meisterkicker über den Co- zum Cheftrainer?

Auf der Gloggnitzer Trainerbank nahmen am Freitag beim ersten Saisonsieg gegen Kilb das Trainertrio bestehend aus dem bisherigen Co-Trainer Levent Sengül und den U23-Betreuern Thomas Eckbauer und Christian Brunner Platz. „Bis auf weiteres“, wie es Sengül formuliert. Der 38-Jährige, der von 2017 bis 2022 für Gloggnitz kickte, der seit seinem Karriereende Co-Trainer ist, könnte sich auch vorstellen, das Amt längerfristig zu übernehmen. „Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich sehe mich jedenfalls bereit für diese Aufgabe“, meint Levent Sengül.