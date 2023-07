Josef Pross: Landwirt statt Profi-Fußballer

Vom elterlichen Bauernhof im beschaulichen Stollhof zum Profikicker. Das war der Werdegang von Josef Pross. Bei den Young Violets, dem zweiten Team von Austria Wien, absolvierte der Stürmer 83 Partien in Österreichs 2. Liga. Nach dem Abstieg am Ende der vergangenen Saison ging auch die Zeit von Pross in Favoriten zu Ende. „In erster Linie ziehe ich mich aus dem Profigeschäft zurück, weil ich berufstätig werde“, arbeitet der 21-Jährige bereits im Familien-Betrieb mit. Die kommenden zwei Jahre macht er die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter und soll in weiterer Folge zu Hause übernehmen.

Wann Pross junior zum Chef aufsteigt, ist noch offen und hängt auch davon ab, wie sich seine fußballerische Laufbahn entwickelt. „Jetzt bin ich in Gloggnitz. In zwei Jahren schauen wir weiter. Es noch einmal im Profi-Bereich zu versuchen, ist eine Überlegung wert. Aber, wenn dann keine Angebote kommen, kann ich es auch nicht ändern“, wählt der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler einen pragmatischen Zugang.

Josef Pross spielte insgesamt 27-Mal für das österreichische Nachwuchs-Nationalteam. Foto: Breitschopf, GERHARD_SEEGER

In diesem Sommer hatte Pross jedenfalls genügend Offerten am Tisch, nicht aus der der 2. Liga, aber aus den Ligen darunter — zwei Regionalligisten und fünf Landesligisten zeigten Interesse. Was schlussendlich den Ausschlag für Gloggnitz gab? „Ich war sieben Jahre beim gleichen Verein. Es war mir wichtig, dass ich mich bei der neuen Aufgabe wohlfühle. Gloggnitz hat mich ab der ersten Sekunde überzeugt. Xandl (Anm., Sportchef Alexander Niklas) hat sich wirklich sehr bemüht. Ich habe das Gefühl, dass ich hier richtig bin.“

Gloggnitz möchte vorne mitspielen, Pross soll mit seinen Toren dazu beitragen, aber „ich muss erst reinfinden, mich an die Mannschaft und die Liga gewöhnen“, der erste Eindruck überraschte den Ex-Profi: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir so hart trainieren. Spielerisch ist ein Unterschied zur 2. Liga da. Körperlich ist es, glaube ich, vergleichbar. Wir versuchen alles rauszuholen, um so fit wie möglich zu sein.“ Die Basis für die gesamte Saison und das ein oder andere Highlight-Spiel: „Die Partien gegen den SC und Scheiblingkirchen werden super Geschichten.“