Josef Pross mit Doppelpack zum Derbyheld

Das Wiener Neustädter Stadion kennt Josef Pross noch aus seinen Gastspielen mit dem Junioren-Nationalteam. Als Teil der ÖFB-Nachwuchsauswahl genoss er in der ERGO Arena Heimrecht. Am Samstagnachmittag war er als Gegner hier. Mit seiner SV Gloggnitz war der gebürtige Stollhofer gegen den bis dato Tabellenführer SC Fortuna Wiener Neustadt gefordert. Nach 90 gespielten Minuten sprach fast das ganze Stadion über den Mann des Abends: Josef „Doppelpack“ Pross, der mit seinen zwei Treffern zum Derbyheld avancierte.

„Etwas Anspannung war schon da, weil es für viele ein bedeutendes Spiel war – aber wir nahmen das als Motivation, dass wir alles geben“, verrät Pross über die spezielle Anspannung vor der Partie. Auch nach dem Doppelpack und dem Matchwinner-Status bleibt der Stürmer, der im Sommer von den Young Violets in die Krammer Arena wechselte, bescheiden: „Natürlich ein besonderes Gefühl, damit konnte ich der Mannschaft und dem Verein helfen, zu diesem wichtigen Derby-Sieg.“ Zum Kreis der Titelkandidaten gezählt, verlief der Saisonstart für die Gloggnitzer wechselhaft. „Wenn wir jetzt so weitermachen, wie in den letzten Wochen dann werden wir hoffentlich bei den oberen Plätzen mitspielen“, so Pross.

Das Toreschießen liegt im Hause Pross in der Familie: Schwester Maria traf für Landesligist Weikersdorf gegen Melk am Sonntag dreifach. „Ein Familienduell gibt es aber keines. Man häkelt sich schon öfter Zuhause, wenn der andere am Wochenende besser war, aber am Ende freut man sich für den anderen, wen derjenige erfolgreich war. Wenn es dann bei beiden gut läuft, sind alle glücklich“, meint Pross.