Keine Sentimentalität bei der Rückkehr

Mit 15 Jahren wechselte Levent Sengül zum ASK Kottingbrunn, kam sogar in diesem Alter auch zu einem Kurzeinsatz in der Regionalliga-Meistersaison. Es folgten 13 Jahre in der Ost- und in der 1. Landesliga, ehe Sengül 2013 den Verein verließ — nicht ganz im wohltuenden Einvernehmen, wie sich Sengül augenzwinkernd erinnert. „Die Partie hat keinen besonderen Stellenwert für mich, ist wie jede andere“, so Sengül über seinen ersten Auftritt als Chefcoach an der alten Wirkungsstätte. Er weiß, was auf seine Gloggnitzer da zu kommt — ein ganz anderes Kaliber als Schlusslicht Waidhofen, die seine Mannen nie richtig fordern konnten. Sengül hat übrigens seine ersten Sporen unter einem anderen Ex-Kottingbrunn-Kicker als Co-Trainer verdient — Thomas Leohnardsberger.