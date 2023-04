Leonhardsberger ab Sommer nicht mehr Trainer

Werbung

Die Gerüchte hielten sich hartnäckig, sogar schon potenzielle Nachfolger-Namen wurden gehandelt. Noch in der Vorwoche verwiesen sowohl Trainer Thomas Leonhardsberger und Gloggnitz-Sektionsleiter Alexander Niklas auf ein gemeinsames Gespräch, wo die weitere Zusammenarbeit geklärt werden würde. Von beiden Seiten war aber weder eine Bestätigung noch ein Dementi bezüglich eines Trainerwechsels zu bekommen. Dienstagabend war es dann so weit, Coach und Verein ließen die Katze aus dem Sack. Nach sechs gemeinsamen Jahren ziehen beide Parteien mit Saisonende einen gemeinsamen Schlussstrich. „Auch wenn das natürlich im Fußball ungewöhnlich ist, aber es war tatsächlich ein beidseitiger Beschluss“, erklärt Niklas, der von einer „Trennung im Guten“ spricht.

Sechs Jahre, Meistertitel in der Gebietsliga, Meistertitel in der 2. Landesliga Ost, Sieger im NÖ-Meistercup - die Ära Leonhardsberger ist der erfolgreichste Abschnitt der Vereinsgeschichte. „Es ist Zeit für Veränderungen, ich schätze jeden Einzelnen in Gloggnitz, der Verein ist großartig“, so Leonhardsberger, der nach all den Jahren auch eine gewisse Amtsmüdigkeit verspürt. „Nach sechs intensiven Jahren ist es für beide Seiten der richtige Schritt“, ist sich der Coach sicher.

Wer ab Sommer an der Seitenlinie steht, ist noch offen. „Bevor nicht mit ,Leo' alles geklärt ist, rede ich nicht mit anderen Trainern“, verweist Niklas alle Spekulationen um mögliche Namen ins Reich der Märchen. In genau drei Wochen findet dazu auch noch eine Generalversammlung statt, bei der der Vorstand neu aufgestellt wird.