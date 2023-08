SV Gloggnitz Nun ist es fix: Sengül wird zur Dauerlösung als Cheftrainer

Zuletzt war Levent Sengül (l.) an der Seite von Thomas Leonhardsberger und Thomas Markytan. Nun übernimmt der 38-Jährige als Chef. Foto: Hauke

C o-Trainer, Interimstrainer und nun also Cheftrainer: Levent Sengül (38) wird in Gloggnitz befördert und steht erstmals als KM-Trainer an der Seitenlinie.

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern. Am Mittwoch machte die SV Gloggnitz Nägel mit Köpfen: Levent Sengül wird zur Dauerlösung als Cheftrainer. Der 38-Jährige war nach dem Ende seiner aktiven Karriere volley auf die Trainerbank gewechselt und Assistent von Thomas Leonhardsberger geworden. Eine Rolle, die er auch unter Thomas Markytan hätte innehaben sollen. Nach der abrupten Trennung von Markytan rückt Sengül nun in die erste Reihe. In den 2000er-Jahren prägte Sengül als Abwehrspieler die Regionalliga-Zeit bei Kottingbrunn mit. Über Traiskirchen, Tribuswinkel, Pottenstein und Leobersdorf kam Sengül 2017 nach Gloggnitz und holte als Aktiver den Meistertitel in der Gebietsliga SSO und der 2. Landesliga Ost. Als Co-Trainer werden die Gloggnitzer Vereinslegende Christian Brunner und der bisherige Reserve-Coach Thomas Eckbauer agieren. Die Reserve übernimmt der bisherige Co-Trainer Christian Weninger.