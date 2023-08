Sengül erhält den Trainer-Ritterschlag

Zwei Tage vor der Haitzendorf-Partie brachte die SV Gloggnitz Licht ins Dunkle, stellte via Aussendung Levent Sengül als neuen Cheftrainer vor. In der Vorwoche stand er bereits als Interimstrainer an der Seitenlinie, zuvor verdiente er sich zunächst als Co-Trainer von Thomas Leonhardsberger die ersten Sporen, auch bei Thomas Markytan war er bei dessen Intermezzo als Assistent tätig. „Ich freue mich über die Chance als Cheftrainer arbeiten zu dürfen, eine schöne Wertschätzung seitens des Vereins“, so Sengül. Der 38-Jährige soll dazu beitragen, dass Gloggnitz nach den turbulenten letzten Wochen wieder in ruhigere Gewässer kommt.

Als Spieler konnte er zahlreiche Einflüsse sammeln. „Am prägendsten war sicher Rupert Marko für mich, mit ihm bin ich noch immer im Kontakt“, verrät Sengül. Und auch sein alter „Lehrmeister“ Leonhardsberger hat ihn beeinflusst: „Wobei ,Leo' eher der ruhigere von uns beiden ist, ich an der Linie doch etwas emotionaler bin...“