Wechsel an der Spitze

Ein neues Gesicht steht an der Spitze der SV Gloggnitz. Nachdem Obmann Johann Tauchner seine Funktion zur Verfügung stellte, musste ein neuer Obmann gefunden werden. Und in der Person von Manfred Lerchbacher hat man einen solchen gefunden. Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag im VIP-Raum der „Krammer-Arena“ ging die Neuwahl über die Bühne. Doch bevor es zur Wahl ging, zog man Bilanz über die letzten Jahre. „Gloggnitz ist zur Marke geworden. Es ist phänomenal, was entstanden ist“, zeigte sich Präsident Dietmar Krammer tief beeindruckt.

In die gleiche Kerbe schlug auch der scheidende Obmann Hans Tauchner. „Wir haben gemeinsam viel erreicht“, war seine Botschaft. Und was erreicht wurde, darüber resümierte dann Alexander Niklas in seiner Funktion als Sportlicher Leiter. „Am Anfang war es eine harte Zeit“, so Niklas. Vom Abstiegskampf in der Gebietsliga ging es dann sportlich nur mehr bergauf. Vom Cup-Sieg bis hin zu den Meistertiteln und dem Aufstieg in die 1. Landesliga. „Und jetzt drehen die Jungs durch“, meinte Niklas über den am Freitagabend erzielten Sieg der Kampfmannschaft beim Tabellenführer in Ardagger.

Christoph Lerchbacher unterstrich, dass man eine gute Nachwuchsarbeit betreibt und aktuell in den sechs Jugendmannschaften fast an die 150 Kinder spielen.

Gloggnitz soll in der Liga etabliert werden

Der einstimmigen Wahl von Manfred Lerchbacher zum Obmann erfolgte ebenso einstimmig die Wahl der weiteren Vorstandes. In seiner Antrittsrede unterstrich der neue Obmann, dass es das Ziel sein wird, den Verein in der höchsten NÖ-Spielklasse, der 1. Landesliga zu etablieren. „Wir wollen die Träume ausleben“, lautet das Credo, außerdem möchte der Verein weitere neue Mitglieder gewinnen. Auch WfG-Bürgermeisterin Irene Gölles nutzte die Gelegenheit, um sich bei Alt-Obmann Hans Tauchner für sein Engagement und seinen Einsatz für die SV Gloggnitz zu bedanken.