Ären enden: Fast 40 Jahre Haitzendorf

Knapp 40 Jahre bringen Christian Schaller, Jaroslav Poliach und Martin Parb beim SV Haitzendorf zusammen auf den Buckel. Jetzt ist für die Kamptaler Identifikationsfiguren Schluss. Die Partie in Schrems am vergangenen Donnerstag war für das Trio die letzte in aktiver Rolle auf dem Platz oder an der Seitenlinie. Am Wochenende gab es am heimischen Sportplatz eine große Abschiedsparty für drei der verdientesten Persönlichkeiten in der jüngeren Vereinshistorie. „Es war wirklich sehr emotional. Das war ein Lebensabschnitt, der mich sehr geprägt hat. Unter all den Vereinen, bei denen ich involviert war, habe ich Haitzendorf sehr, sehr schätzen gelernt“, sagt der scheidende Trainer Martin Parb, der mit einer Unterbrechung knapp zehn Jahre beim HSV verbrachte und zwei Meistertitel und einen NÖ Cup-Sieg feiern durfte.

Ähnlich erlebte es auch Alfred Traht. Seit mehr als 20 Jahren übt er die Rolle des Sportlichen Leiters in Haitzendorf aus. Der nunmehrige Umbruch stellt ihn vor eine „der größten Herausforderungen“ in all dieser Zeit. Parb würdigt er als „einen der Top-Trainer, die der Verein je gehabt hat“. Nicht minder wertvoll bewertet er die Verdienste des Spielerduos, das nun seine Fußballschuhe an den Nagel hängt: „Über Christian Schaller geht kein Spieler drüber in meiner Amtszeit. Er war ein Aushängeschild und ein Vorzeigeprofi in Sachen Einstellung.“ Poliach ist für Traht einer der Top-drei-Legionäre, die je in Haitzendorf gespielt haben. „Er ist nie wirklich als Ausländer betrachtet worden, weil er in Österreich lebt und einfach immer da war. So einen Spieler kann man sich nur wünschen.“ Die Lücke, die das Trio hinterlasse, sei „immens“. Die Suche nach Nachfolgern auf dem Spielersektor laufe bereits auf Hochtouren, Vollzug kann Traht aber noch nicht melden. Er hofft, dass Michael Kerschbaumer und Florian Schuh in der kommenden Saison noch stärker in die Führungsrolle auf und abseits des Spielfeldes hineinwachsen.