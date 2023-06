Auf dem besten Weg zum Titel „Transferkaiser“

Während es im Sommer auf dem Transfermarkt bei vielen Vereinen regelmäßig heiß hergeht, war Haitzendorf in der jüngeren Vergangenheit eher als Oase der Beständigkeit bekannt. Große Umwälzungen innerhalb einer Transferperiode gab es im Kader der Kamptaler trotz Auf- und Abstiegen nicht. Das ändert sich jetzt. Haitzendorf ist auf dem besten Weg, den Titel „Transferkaiser“ in der 1. Landesliga zu erobern. Freiwillig peilen die Verantwortlichen diese „Auszeichnung“ natürlich nicht an.

Haitzendorf durchlebt aktuell einen der größten Umbrüche der jüngeren Vereinshistorie. Im Fahrwasser der Langzeit-Führungskräfte Christian Schaller und Jaroslav Poliach, die beide ihre Karriere beenden, haben bereits fünf Spieler den Verein verlassen – zuletzt Defensivspezialist Marko Seletkovic, der im Vorjahr aus Schrems kam und sich jetzt Katzelsdorf (2. Landesliga Ost) anschließt. Das Problem für den Sportlichen Leiter Alfred Traht: Das Ende der Fahnenstange ist womöglich noch nicht erreicht. Im Raum steht nach wie vor ein Abgang von Stefan Nestler, dem Denker und Lenker im Mittelfeldzentrum, der in der abgelaufenen Saison noch dazu zum besten Torschützen seiner Farben avancierte. Offen ist auch die Zukunft von Stürmer Mohamed Bassiouny.

Immerhin konnte Haitzendorf inzwischen auch auf der Zugangsseite weitere Vollzugsmeldungen geben. Mit Marcel Vittner schließt sich dem HSV ein groß gewachsener zentraler Mittelfeldspieler mit Regional-liga-Erfahrung an. Der 28-Jährige spielte unter anderem bereits für Columbia Floridsdorf, Mannsdorf, Stripfing und Leobendorf. Zuletzt kickte Vittner beim SV Schwechat in der Wiener Stadtliga. Aus der Bundeshauptstadt kommt auch Muhamed Berisha. Der 24-Jährige soll den Abgang von Seletkovic auf der „Sechs“ kompensieren. Berisha wechselt von Stadtligist Gerasdorf/Stammersdorf ins Kamptal.

Beinahe untergegangen im Transfertrubel ist die Nachricht über Haitzendorfs Gegner in der ersten Runde des ÖFB-Cups, der seit Sonntag feststeht. Der NÖ-Meistercup-Sieger trifft zwischen 21. und 23. Juli auf den FAC. Viel Vorbereitungszeit auf das Duell mit dem Sechsten der vergangenen Zweitligasaison hat Haitzendorf nicht. Der Trainingsstart ist für 10. Juli geplant.