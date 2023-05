Beflügelt nach Katzelsdorf

Nach dem Heimsieg gegen Rohrbach ist der SV Haitzendorf nun bereits seit vier Pflichtspielen in Folge ungeschlagen – das war den Kamptalern in dieser Saison zuvor noch nicht gelungen. Den Aufwärtstrend macht der Sportliche Leiter Alfred Traht vor allem an zwei Faktoren fest: „Wir haben die englischen Wochen bisher super verkraftet. Die Rotation und die Regenerationstrainings fruchten sehr gut. Hinzu kommt, dass Florian Schuh und Stefan Nestler in absoluter Hochform sind.“

Die Haitzendorfer Lebensversicherungen trugen sich auch gegen Rohrbach wieder in die Schützenliste ein und sind inzwischen mit insgesamt 22 Treffern das gefürchtetste Offensivduo der Liga. Ihre Kreativität und Durchschlagskraft werden auch am Donnerstag gefragt sein. Der HSV trifft im Hinspiel des Meistercup-Finales auswärts (17 Uhr) auf Katzelsdorf. Haitzendorf ist gewarnt. „Die bluffen seit über drei Wochen. Da werden jede Partie drei bis vier wichtige Spieler geschont, weil sie unbedingt den Cupsieg wollen“, erzählt Traht. Unter Vertrag beim aktuellen Tabellenzehnten der 2. Landesliga Ost, in der sich etliche Altstars tummeln: Ex-Rapidler Christopher Drazan. Der inzwischen 32-Jährige soll laut Traht am Donnerstag auflaufen.

Das Rückspiel steigt am Pfingstmontag in Haitzendorf. Für Christian Schaller wird es das letzte Heimspiel seiner aktiven Karriere werden. Der 37-Jährige hört nach der laufenden Saison endgültig auf, soll dem Verein aber eventuell als Athletiktrainer erhalten bleiben. Noch offen ist die Zukunft von Jaroslav Poliach. Der 33-Jährige könnte nach sieben Jahren in Haitzendorf in seine slowakische Heimat zurückkehren.