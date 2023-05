Chris und Chris für Haitzendorf

Der SV Haitzendorf hat die Weichen für die kommende Saison gestellt. Christian Wallner bleibt dem Verein erhalten und wird künftig als Checoach agieren. Als Co-Trainer zur Seite stehen wird ihm mit Christian Korbel ein enger Vertrauter. „Meiner Meinung nach ist das die beste Variante für die nächsten Jahre. Christian Wallner hat in der Vergangenheit super Arbeit geleistet, Christian Korbel ist eine gute Ergänzung dazu“, sagt der Sportliche Leiter Alfred Traht.

Haitzendorf kehrt damit ab der kommenden Saison zu einer klassischen Arbeitsaufteilung an der Seitenlinie zurück. Aktuell teilt sich Wallner noch gemeinsam mit Martin Parb, der den Verein im Sommer verlassen wird, die Entscheidungskompetenz punkto Aufstellung, Taktik und Co. Eigenverantwortlichkeit und größerer gestalterischer Spielraum waren für Wallner eine Grundvoraussetzung, sein Engagement im Kamptal fortzusetzen. Bis vor wenigen Wochen hat der 51-Jährige damit eigentlich nicht gerechnet. „Als ich angekündigt habe, dass ich in Zukunft gerne eigenverantwortlich unterwegs wäre, bin ich davon ausgegangen, dass es nicht Haitzendorf sein wird. Dafür gesprochen haben letzten Endes die Konstellation, die mir der Verein ermöglicht hat, das sehr gute Umfeld und das Naheverhältnis zur Mannschaft.“ Wallner war zuvor von etlichen anderen Vereinen kontaktiert worden, im Gespräch stand unter anderem ein Wechsel nach Rohrendorf. Die Zusammenarbeit mit Korbel, einem persönlichen Freund, mit der er noch in seiner aktiven Zeit zusammenspielte, erwartet Wall- ner als „sehr harmonisch“.

Davon geht Korbel auch aus, für den es nach Cheftrainer-Tätigkeiten in Lengenfeld und Gars eine Rückkehr ins zweite Glied ist. Ein Problem damit hat der 44-Jährige nicht: „Die Zeit, die man als Einser investieren muss, ist mir als Selbstständiger in Summe zu viel. So kann ich mich produktiv einbringen, aber auch dazulernen.“