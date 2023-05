Cup-Triumph wird kein Spaziergang

Auch wenn der Ex-Rapidler Christopher Drazan entgegen im Vorfeld anders lautender Informationen aus Haitzendorf nicht auf dem Platz stand, tummelte sich vergangene Woche bei Teil eins des Meistercup-Finales in den Katzelsdorfer Reihen doch einige fußballerische „Prominenz“. Allen voran die Ex-Bundesligakicker Bernhard Fucik und Kapitän Christoph Mattes. Der in der Meisterschaft gegen den Abstieg kämpfende Verein aus dem Bezirk Wiener Neustadt ist wie viele andere Mannschaften aus dem gelobten Kicker-Land der 2. Landes-liga Ost nicht nur mit großen Namen gespickt – dahinter verbergen sich auch erhebliche Qualität und Erfahrung.

Vor allem Letztere spielte der SC Katzelsdorf voll aus und trotztdem den eine Liga ober ihnen spielenden Kamptalern, ohne zu viel Risiko zu nehmen, ein 0:0 ab. Dessen Trainer Peter Lackner haderte im Nachgang sogar mit dem vergebenen Sieg im Hinspiel: „Wir machen aktuell zu wenig aus unseren Torchancen.“

„Nicht unzufrieden mit dem Ergebnis, dafür aber mit der Leistung“, konstatierte Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht. Er sah „ein Sicherheitsspiel“ mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. In der Anfangsphase sei ein Elfmeterpfiff für den amtierenden Meister der 2. Landesliga West ausgeblieben. Im Rückspiel am Pfingstmontag hofft Traht auf eine tolle Kullisse und – vor allem – eine Leistungssteigerung.

Sollte Haitzendorf den Cup-Titel holen, wartet im Sommer ein Auftritt im ÖFB-Cup. Ob der auch auf dem Sportplatz der Marktgemeinde Grafenegg stattfinden könnte, weiß Traht noch nicht. Als mögliches Ausweichquartier könnte das Sepp-Doll-Stadion in Krems dienen, wo den KSC ebenfalls ein Cup-Abend erwartet.

Bevor sich Haitzendorf diesen Gedankenspielen widmen kann, steht am Freitagabend noch ein kleines Highlight auf dem Programm. Vor der Heimpartie gegen Ortmann um 20 Uhr wird das neue Flutlicht offiziell eingeweiht. Sportlich gesehen hängen die Trauben gegen die unangenehm zu bespielende Truppe aus Pernitz einmal mehr hoch. Auch weil die vielen englischen Wochen inzwischen an die Substanz gehen. Mit Florian Schuh, Christian Schaller und Paul Wallner bekamen bei der 0:1-Niederlage in Kottingbrunn gleich drei Leistungsträger eine dringend benötigte Verschnaufpause. An Motivation sollte es den Haitzendorfer Vielspielern trotzdem nicht fehlen. Mit einem Dreier gegen Ortmann wäre der direkte Wiederabstieg wohl endgültig vom Tisch.