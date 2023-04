Das Ende der Zweisamkeit

Werbung

„Zwei wie Pech und Schwefel“, das ist nicht nur der Titel einer Actionkomödie mit Bud Spencer und Terence Hill, es wäre auch die passende Beschreibung der Koexistenz von Martin Parb und Christian Wallner. Seit knapp sechs Jahren lenkt das auf Augenhöhe agierende Trainerduo in bemerkenswerter Harmonie die sportlichen Geschicke beim SV Haitzendorf. Eine in dieser Langlebigkeit und auf diesem Niveau äußerst seltene Verbindung.

Im Sommer ist nun Schluss damit. Christian Wallner, der besonnene Taktikfuchs, möchte nach all den Jahren in trauter Zweisamkeit eine Mannschaft in Eigenverantwortung betreuen. „Den Wunsch habe ich schon länger. Es ist jetzt in meiner Laufbahn einfach an der Zeit dafür“, sagt Wallner. Wohin die Reise gehen soll, will er bis Ende April entscheiden. „Am liebsten würde ich im Bezirk Krems bleiben und es so hoch wie möglich versuchen.“

Denkbar sei auch, dass er in Haitzendorf als Solist weitermacht, sagt Wallner, der aber auch von externen Interessenten erzählt. Spannend: Aus der Gerüchteküche war zuletzt immer wieder zu hören, dass Rohrendorf den 51-Jährigen angebohrt habe. Und das, obwohl dort momentan Trainer Stefan Kerzig eine mehr als erfolgreiche Saison mit seiner Mannschaft spielt. „Das wird schon herumerzählt“, weiß Wallner, der aber nicht näher auf die angeblichen Anwerbungsversuche eingeht. Vielmehr streut er seinem Kollegen, der auch Co-Trainer beim SV Horn ist, Rosen: „Er leistet dort wirklich sensationelle Arbeit, der Kader ist ja nicht besonders groß.“

In Haitzendorf herrscht Wehmut über Wallners Entscheidung. „Natürlich hätten wir gerne, dass es weitergeht wie gehabt. Jetzt ist es aber wichtig, dass wir schnell eine Lösung finden, damit wir für die nächste Saison planen können“, sagt der Sportliche Leiter Alfred Traht. Auch sportlich bleibt es für die Kamptaler interessant. Nach dem auf Dienstag verschobenen Duell gegen Schlusslicht Spratzern (nach Redaktionsschluss) wartet am Freitag mit Mannersdorf der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf.