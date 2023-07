Die Katze ist aus dem Sack

Etwa vier Wochen vor dem Saisonende kamen erstmals Wechselgerüchte um Stefan Nestler, den Unterschiedsspieler der Kamptaler, auf. Der Sportliche Leiter der Haitzendorfer, Alfred Traht, wies jedoch immer wieder auf die vertragliche Situation hin, die zwischen dem Verein und dem Offensivspieler bestehe. „Es gibt einen Zweijahresvertrag, das ist Fakt. Dennoch haben wir beschlossen, uns als Vorstand zusammenzusetzen und nach einer Lösung zu suchen, die für alle Parteien passt“, schildert Traht.

Nun ist eine Entscheidung gefallen, die wohl vor allem Nestler gefallen wird. Der Traditionsverein aus dem Kamptal kommt dem Wunsch seines wichtigsten Spielers der vergangenen Saison nach und lässt ihn nach Langenrohr ziehen – zu einem direkten Konkurrenten. „Das Hin und Her der letzten Wochen ist nun vorbei, der Transfer ist fix. Stefan wollte den Wechsel unbedingt. Er ist sich ziemlich sicher, dass Langenrohr in der kommenden Saison unter den besten Teams der Liga sein wird und demzufolge auch um den Meistertitel mitspielt. Ich denke, er möchte für sich einfach sehen, ob er in einer fußballerisch besseren Mannschaft auch so glänzt, wie er es bei uns in den letzten Jahren getan hat“, erklärt Traht.

„Es war keine leichte Entscheidung für mich, den SV Haitzendorf nach sechs Jahren zu verlassen. Ich bedanke mich beim gesamten Verein, dass wir uns einigen konnten, und freue mich auf eine spannende Zeit in Langenrohr. Ich wünsche dem SV Haitzendorf alles Gute in der neuen Saison“, sagt Nestler. Der „Nestler-Ersatz“ steht bereits parat. Mit Marcel Vittner bekommt das neue Trainergespann Christian Wallner und Christian Korbel einen groß gewachsenen, technisch sehr versierten Offensivspieler. „Einen Nestler kannst du nicht eins zu eins ersetzen. Aber Marcel soll in die Fußstapfen treten und ich bin mir sicher, dass er uns weiterhelfen wird“, meint Traht

Auch auf der Stürmerposition könnte es noch eine Veränderung geben, ebenso ist Traht auf der Suche nach einem Mann für die Innenverteidigung. „Wir sind schon seit einigen Wochen sehr umtriebig, aber das ist alles nicht so einfach. Neben den sportlichen und finanziellen Komponenten muss der jeweilige Spieler auch noch zur Philosophie des Trainerteams passen.“