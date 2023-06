Enttäuschung in Haitzendorf: Kein Rekirsch-Comeback

Beim Meistercup-Triumph über Katzelsdorf feierte Mario Rekirsch in der ersten Reihe mit. Das nährte in Haitzendorf die Hoffnung, dass der verlorene Sohn ein Comeback im Kamptal geben könnte. Als dann vergangene Woche der Wiener Sport-Club den Abgang des bulligen Angreifers vermeldete, schien eigentlich klar, wo die Reise hingehen würde. Dennoch wird Rekirsch seinen knapp drei erfolgreichen Jahren in Haitzendorf vorerst kein weiteres hinzufügen. Der 22-Jährige, der es in 25 Einsätzen in der Bundeshauptstadt auf zwei Tore brachte, wird mit einem Wechsel zu Burgenlandligist Horitschon in Verbindung gebracht.

Nach wie vor offen ist die Zukunft von Stefan Nestler, der gerne nach Langenrohr wechseln würde, bei den Kamptalern aber noch ein Jahr Vertrag hat. Haitzendorf möchte seinen besten Torschützen der abgelaufenen Saison nicht ziehen lassen. „Wir werden uns diese Woche noch einmal zusammensetzen“, sagt der Sportliche Leiter Alfred Traht. Denkbar ist ein Abschied des 28-Jährigen nur, wenn Langenrohr eine stattliche Ablösesumme zahlt. Ebenfalls noch ausständig ist eine Entscheidung zur Personalie Mohamed Bassiouny. Der Angreifer würde gerne in Haitzendorf bleiben, der Verein hat sich aber noch nicht festgelegt, ob mit dem 24-Jährigen weitergemacht werden soll. Mit fünf Pflichtspieltoren seit seinem Wechsel aus Schrems im vergangenen Sommer erfüllte Bassiouny die Erwartungen nicht wirklich.

Beschlossene Sache ist der Abgang von Markus Poeppl. Der Rechtsverteidiger entschied sich wegen des rund 45 Minuten langen Anfahrtsweges von seinem Wohnort im Waldviertel gegen eine weitere Saison in Haitzendorf. Neben Tobias Eggenfellner gibt es inzwischen drei weitere Neuzugänge. Ins Kamptal wechseln Verteidiger Clemens Bergmann (Eggenburg) und die Mittelfeldspieler Marco Bauer (Gars) und Michael Grünberger (Grafenwörth).