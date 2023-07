Haitzendorf hat seinen Abwehrchef

Kein Christian Schaller mehr da, dann noch das Karriereende von Jaroslav Poliach und der Abgang von Marko Seletkovic: Haitzendorfs Sportlichem Leiter Alfred Traht schmerzte in den vergangenen Wochen vor allem bei einem Blick auf seinen Defensivbereich der Kopf. Übrig blieb für die Abwehrzentrale lediglich Trainersohn Paul Wallner. Jetzt kann der Kaderplaner der Kamptaler aber endlich durchschnaufen. Mit Albert Kaciku konnte ein erfahrener Innenverteidiger vom Favoritner AC verpflichtet werden.

Der 28-Jährige war in der Meistermannschaft des Wiener Stadtligisten unangefochtener Stammspieler, absolvierte im Frühjahr jede Partie über die volle Spielzeit. Beim „Endspiel“ um den Titel gegen Gerasdorf/Stammersdorf erzielte der groß gewachsene Kaciku den entscheidenden Treffer zum 2:1. Insgesamt durfte der Kosovare, der im Herbst beim ASK Bruck auch Regionalliga-Luft schnupperte, in der vergangenen Saison über drei Tore jubeln.

„Wir sind wirklich froh, dass das funktioniert hat. Wir haben Albert zwei Mal beobachtet, er ist der Routinier, den wir gebraucht haben“, sagt Traht. Kaciku wird urlaubsbedingt erst kurz vor der ÖFB-Cup-Partie gegen den FAC in den Trainingsbetrieb einsteigen, einen Einsatz gegen den Zweitligisten schließt Traht aus, der sich dafür über eine Verstärkung aus den eigenen Reihen freuen kann. Außenverteidiger Dominik Reiter ist nach einem privatbedingten Reserve-Intermezzo wieder Teil der Kampfmannschaft.