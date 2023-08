Haitzendorf überrascht mit Traumstart

Nach dem großen Kaderumbruch im Sommer prophezeiten einige Kenner der 1. Landesliga Haitzendorf eine schwierige Saison, zumal auch das Auftaktprogramm kaum unangenehmer sein könnte. Mit Retz wartete in Runde eins ein Gegner, den Haitzendorf in einem Pflichtspiel zuletzt 2009 auf heimischem Boden in die Knie gezwungen hatte. Der letzte Auswärtssieg im Weinviertel datierte überhaupt aus jener Zeit, in der der NÖFV noch keine elektronische Datenerfassung führte. Und am Feiertag warteten dann noch die von der Vielzahl der Landesliga-Trainer als Meisterkandidat Nummer eins geadelten Kottingbrunner.

Die Rückblende auf den Kamptaler Meisterschaftsstart lässt alle Unkenrufe wie Seifenblasen platzen. Retz ist seinen Nimbus Angstgegner nach einer 1:2-Niederlage los, Kottingbrunns Titelambitionen spätestens nach dem 2:2-Remis am Dienstag angekratzt. Selbst Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht wirkt ob des Punktekontos nach den ersten beiden Partien etwas ungläubig: „Davon hat man nicht ausgehen können. Nach der Umgruppierung im Sommer hat keiner gewusst, wie die Sache wirklich ausschaut. Umso glücklicher bin ich über den fast perfekten Saisonstart.“

Die Tore vom 2:2 gegen Kottingbrunn im Video:

Insbesondere die Kottingbrunn-Partie machte Eindruck. Von Ehrfurcht war bei Haitzendorf keine Spur. Die Wallner-Truppe lieferte sich insbesondere in Durchgang eins einen offensiven und überaus sehenswerten Schlagabtausch mit den Gästen, die immer wieder von der enormen Geschwindigkeit auf den Haitzendorfer Außenbahnen überrumpelt wurden. Gabriel Hausmann und Florian Schuh drückten dem Spiel ihren Stempel auf, hinzu kam eine Qualität, über die die Kamptaler in der Vorsaison nicht verfügt hatten: ein Mittelstürmer, der Bälle festmacht und im richtigen Moment das Tempo anzieht. Ruft Tobias Eggenfellner diese Leistung mit Fortdauer der Saison kontinuierlich ab, profitiert die ohnedies bereits bärenstarke Haitzendorfer Offensive weiter.