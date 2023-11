Haitzendorf wechselt den Trainer

Das kommt überraschend: Christian Wallner ist nicht mehr Trainer des SV Haitzendorf. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Rückendeckung des Sportlichen Leiters Alfred Traht für den 52-Jährigen gegeben. „Wir sind bekannt dafür, dass wir Trainer nicht leichtfertig wechseln. Wir waren nun aber fast im Einvernehmen, dass es das Beste für den Verein ist, wenn es jetzt einen neuen Input gibt“, sagt Traht. Wallner, der seit 2017 bei den Haitzendorfern war und nach dem Abgang von Martin Parb seit dem Sommer die Hauptverantwortung trug, erzählt: „Wir haben nach der Partie gegen die SKN Juniors darüber gesprochen, welche Ansätze es gibt, um den Turnaround zu schaffen. Es ist dann die Entscheidung so gefallen, dass der Verein einen neuen Akzent setzen will.“

„Nichts hat so wirklich gefruchtet“

Wallner, der vor der Saison einen Top-Sechs-Platz als Ziel ausgab, schlitterte mit Haitzendorf trotz einiger überraschender Erfolgserlebnisse zuletzt immer tiefer in die Krise. Die Kamptaler halten nach 13 Spielen nur bei zehn Punkten und bekleiden vor den desolaten Waidhofnern aktuell den vorletzten Tabellenplatz. „Mir hat am Ende auch der Plan gefehlt, was ich noch anders machen kann“, gesteht Wallner ein. „Ich habe das gesamte Repertoire durchgespielt, nichts hat so wirklich gefruchtet. Ich habe die Mannschaft emotional nicht mehr erreicht, allerdings hatte ich das Gefühl, dass nicht alle Spieler alles gegeben haben.“

Parb gibt ein Comeback

Wallners Co-Trainer Christian Korbel bleibt an Bord, er wird gemeinsam mit Traht und einem alten Bekannten die Geschicke des Vereins in den letzten zwei Partien des Jahres leiten. Martin Parb nimmt wieder auf dem Trainersessel in Haitzendorf Platz. Allerdings vorerst nur für den Heimauftritt gegen Rohrbach und das darauf folgende Gastspiel in Waidhofen. „Was danach passiert, ist komplett offen“, sagt Parb. Zugesagt habe er aufgrund seiner früheren Verbindung mit den Kamptalern, „Der Verein hat mir extrem viel gegeben, deswegen habe ich mich bereit erklärt, zu helfen.“ Der 55-Jährige war von 2012 bis 2015 und von 2017 bis Sommer 2023 Trainer des SV Haitzendorf.