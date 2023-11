Kleines Schräubchen mit großer Auswirkung

„Ich kam, sah und siegte“: Dieses Julius Cäsar zugeschriebene Zitat hätte am Sonntag auch Martin Parb äußern können und niemand hätte ihm wohl widersprochen. Der Trainer-Routinier, der Mitte vergangener Woche Christian Wallner beerbt hat, gestaltete den Auftakt seiner dritten Haitzendorf-Episode erfolgreich. Für die Kamptaler war das 1:0 gegen Rohrbach nicht nur der erste Sieg nach drei Niederlagen in Folge, sondern auch das erste Spiel in dieser Saison ohne Gegentor. Zuvor hatte es bereits 26 Mal im Kasten von Michael Kerschbaumer geklingelt – der ligaweite Höchstwert. Dass der Haitzendorf-Captain dieses Mal keinen Ball aus dem Netz fischen musste, ist vor allem seinen Vorderleuten und dem Aluminium zu verdanken, das es gut mit den Kamptalern meinte. Rohrbach traf nach dem Seitenwechsel binnen weniger Minuten zweimal den Pfosten.

Paul Wallner (links) lief gegen Rohrbach auf der „Sechs“ auf. Foto: Matthias Reisinger

Bis zum Pausenpfiff stand die umgebaute Haitzendorfer Defensive bombensicher. Paul Wallner rutschte von der Innenverteidigung vor ins defensive Mittelfeld, Jaroslav Poliach übernahm seine Rolle. „Er ist nach seinem Comeback vielleicht nicht mehr so spritzig im Zentrum wie früher. Rohrbach aber schon. Das war die Überlegung dahinter“, erklärt der Sportliche Leiter Alfred Traht, der gemeinsam mit Parb und Co-Trainer Christian Korbel die Matchvorbereitung übernahm. Zweite markante Veränderung: Gabriel Hausmann lief nicht am linken Flügel, sondern als linker Verteidiger auf. Vor ihm spielte Youngster Rudi Pirkner. Auch dieser Kniff sollte sich auszahlen. Die beiden Youngsters stellten Rohrbach mit ihrem enormen Tempo immer wieder vor Probleme.

Von einem Trainereffekt will Traht trotz der fruchtbaren Maßnahmen nicht sprechen. „Das war Teamarbeit. Aber manchmal ist es einfach so, dass neue Impulse ihre Wirkung zeigen. Ich hatte unter der Woche schon das Gefühl, dass die Spieler sehr befreit wirkten.“ Haitzendorf hatte nach einem sportlichen Negativlauf die Tren- nung von Wallner bekanntgegeben. Der gestand daraufhin ein: „Mir hat am Ende auch der Plan gefehlt, was ich noch anders machen könnte. Ich habe das gesamte Repertoire durchgespielt, nichts hat so wirklich gefruchtet.“

Mit Parb einigte sich der Verein auf eine Zusammenarbeit bis zum Spiel in Waidhofen am kommenden Freitag. „Was danach passiert, ist komplett offen“, sagt der 55-Jährige, der bereits von 2012 bis 2015 und von 2017 bis Sommer 2023 Trainer in Haitzendorf war.