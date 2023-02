Nachförg zurück auf dem Spielfeld

Es war das Spiel gegen Vize-Herbstmeister Zwettl am 1. Oktober, in dem sich Manuel Nachförg einen Seitenbandriss im Knie zuzog. Nach knapp fünf Monaten Pause feierte der Haitzendorfer Defensivmann am vergangenen Wochenende beim 5:1-Testspielsieg gegen Ratzersdorf sein lang ersehntes Comeback auf dem Spielfeld. „Wir sind sehr froh, dass er zurück ist. Natürlich fehlen ihm noch die Spielpraxis und die Sicherheit, das ist aber völlig normal“, sagt Trainer Martin Parb, der seinem Schützling behutsam zurück zu alter Stärke verhelfen will. Konditionell dürfte Nachförg jedenfalls keine Probleme haben. Der 28-Jährige stand seit Beginn der Vorbereitung im Individualtraining, zuletzt absolvierte er bereits alle Einheiten mit der Mannschaft.

Für Haitzendorf stehen nun intensive Tage auf dem Programm. Am Freitagvormittag starten die Kamptaler ins Trainingslager auf dem eigenen Platz. Mit von der Partie sollen dann auch wieder Michael Kerschbaumer, Marko Seletkovic, Mohamed Bassiouny, Jaroslav Poliach und Stefan Nestler sein, die gegen Ratzersdorf allesamt wegen kleinerer Blessuren fehlten. Die Gunst der Stunde nutzten Neuzugang Vinicius Teles, der mit einem Dreierpack eine erste Visitenkarte abgab, und Youngster Rudi Pirkner, der wie auch schon gegen Rohrendorf doppelt traf.