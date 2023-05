Parb hört im Sommer auf

Nachdem Christian Wallner schon vor rund zwei Wochen bekanntgegeben hatte, nach der laufenden Saison nicht mehr im Zweiergespann mit Martin Parb weiterarbeiten zu wollen, verkündete Letzterer nun seinen Abschied aus Haitzendorf im Sommer. „Die Zeit ist gekommen. Ich habe fast ein Jahrzehnt bei diesem tollen Verein verbracht. Es ist besser für alle Beteiligten, wenn jetzt neue Impulse kommen“, erklärt Parb seine Beweggründe. Die aktuelle sportliche Situation habe seine Entscheidung nicht beeinflusst.

Wie es für ihn nach Saisonende weitergeht, weiß der 54-Jährige noch nicht. „Ich lasse mir alle Optionen offen, es kann sein, dass ich eine Pause mache, genauso ist es aber möglich, dass ich in Zukunft in einer anderen Funktion weiterarbeite.“ Parbs großes Ziel zum Abschied aus Haitzendorf: der Klassenerhalt und der Titel im Admiral-NÖ-Meistercup.

Nach dem hart erkämpften 3:1-Sieg im Halbfinalspiel gegen Gmünd treffen die Kamptaler im Finale auf den SC Katzelsdorf (2. Landesliga Ost), der sich im zweiten Semifinale gegen Wolfsthal mit 4:1 durchgesetzt hat. Die Endspiele steigen am Donnerstag, 18. Mai, und am Montag, 29. Mai. Wer zuerst Heimrecht hat, wird der Verband in den kommenden Tagen festlegen.

Eine Entscheidung am Trainersektor soll bis Anfang nächster Woche in Haitzendorf fallen. „Es gab bereits Sondierungsgespräche“, verrät der Sportliche Leiter Alfred Traht.