Haitzendorf landete nach dem Auswärtssieg in Retz und dem Heim-Remis gegen Kottingbrunn den nächsten Überraschungscoup. Die Kamptaler zwangen mit etwas Glück und dank Keeper Michael Kerschbaumer, der in der Schlussviertelstunde einen Elfmeter parierte, Gloggnitz in der Fremde in die Knie. „Wir haben die Mannschaft im Vorfeld gut analysiert und deswegen taktisch ein bisschen umgestellt“, verrät Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht.

Die Wallner-Truppe präsentierte sich in den Voralpen offensiv in einem 4-3-3, defensiv mit einer massiven Zentrale in einem 4-5-1. Das zahlte sich aus. Der Gloggnitzer Schlüsselspieler Lukas Grill, der 2018 ein halbes Jahr in Krems gekickt hat, wurde erfolgreich aus dem Spiel genommen.

Am kommenden Wochenende gilt es nun für Haitzendorf, einen weiteren Unterschiedsspieler abzumontieren. Und den kennen die Kamptaler gut. Stefan Nestler und der vor der Saison als Titelkandidat gehandelte SV Langenrohr, der nach einem enttäuschenden Start noch auf den ersten Sieg wartet, gastieren in Haitzendorf. Es ist ein pikantes Wiedersehen, war der Wechsel des langjährigen HSV-Spielgestalters im Sommer doch alles andere als konfliktfrei. „Ich glaube, dass bei uns wegen der Geschichte alle noch einmal ein paar Prozent drauflegen werden“, meint Traht. Haitzendorf peilt gegen angeknockte Langenrohrer den ersten Heimsieg an.