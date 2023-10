Poliach greift nochmal an

Nach dem überraschenden 5:1-Schützenfest gegen Wiener Neustadt geht Haitzendorf nicht nur mit wieder gefundenem Selbstbewusstsein in die letzten fünf Spiele des Jahres, sondern auch mit unerwarteter personeller Verstärkung. Jaroslav Poliach stieg am Dienstag in den Trainingsbetrieb ein und soll bereits am kommenden Wochenende beim schwierigen Auswärtsspiel in St. Peter/Au zur Verfügung stehen.

Der Sportliche Leiter der Kamptaler, Alfred Traht, überredete den 33-Jährigen, der im Sommer seine Karriere beendet hatte, zu einem Kurz-Comeback. „Ich erhoffe mir von ihm, dass er mit seiner Routine und seiner Mentalität die Mannschaft mitreißt“, sagt Traht. Poliach ist in Haitzendorf ein echtes Urgestein. Der slowakische Abwehrspieler war im Winter 2016 vom Kremser Sportclub zu den Grün-Schwarzen gewechselt und zum absoluten Führungsspieler gereift. Traht adelte ihn im Sommer als einen der drei besten Legionäre, die je für den Verein aktiv waren.

Poliach lebt in Etsdorf am Kamp, einer Nachbarortschaft von Haitzendorf. Auch deswegen glaubt Traht, dass er keine lange Eingewöhnungsphase braucht: „Wir müssen schauen, wie spritzig er ist. Er wird dank seiner Erfahrung und seines Status in der Mannschaft, den er noch immer hat, aber nicht viele Einheiten brauchen.“