Poliachs Routine für entspannte Winterpause

Ein Abstecher auf den Tennisplatz, zwei Laufeinheiten: So sah das sportliche Programm des Jaroslav Poliach nach dem vermeintlichen Ende seiner Karriere im zurückliegenden Sommer aus. Bis zur vergangenen Woche, als der Slowake auf den Fußballplatz zurückkehrte, um für seinen ersten Einsatz beim SV Haitzendorf seit Anfang Juni in Schwung zu kommen.

Mehr Vorbereitung brauchte es scheinbar wirklich nicht. Denn Poliach spulte bei der 0:1- Niederlage in St. Peter/Au 83 Minuten im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung auf einem Level ab, das glauben ließ, er sei nie weg gewesen. Beinahe kitschig wäre das Comeback des 33-Jährigen geworden, wenn sein Kopfball in Hälfte eins nicht von einem Mostviertler unmittelbar vor der Linie geklärt worden wäre. Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht, der Poliach dazu überredet hatte, aus der Fußballpension zurückzukehren, war nichtsdestotrotz zufrieden mit dem Routinier: „Er war von Anfang an hoch konzentriert und sehr zweikampfstark – eigentlich genau das, was wir uns erhofft haben.“

Poliach selbst, der 2015 aus seiner Heimat zum Kremser Sportclub gewechselt ist und ein Jahr später in Haitzendorf angedockt hat, war überrascht, wie gut er das Tempo mitgehen konnte: „Auch wenn ich einmal kurz verwundert war, als ich auf die Anzeigentafel blickte. Ich dachte, wir spielen sicher schon 35 Minuten, dabei waren es erst zwölf.“ Die aktuelle Situation bewertet er als schwierig, man müsse „jetzt aber die Zähne zusammenbeißen“ bis zum Schluss, um einigermaßen beruhigt in die Winterpause gehen zu können. Die Mannschaft sei nicht so schlecht, wie sie aktuell dastehe. Sein aktives Engagement beschränkt Poliach auf die letzten vier Spiele des Jahres. „Danach ist endgültig Schluss. Ich habe zwar Angebote erhalten, ich möchte aber eine andere Richtung in meinem Leben einschlagen.“