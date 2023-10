Ratlosigkeit nach fünfter Pleite in Folge

Nach fünf Niederlagen am Stück und drei Herausforderungen vor der Brust, die momentan nur wenig Hoffnung auf erheblichen Punktezuwachs machen, herrscht in Haitzendorf Ernüchterung. Beim Sportlichen Leiter Alfred Traht inzwischen sogar „Ratlosigkeit“. Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Scheiblingkirchen-Warth sprach er von einem Mangel an „Mentalitätsspielern“: „Die haben uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet. Ein Dominik Reiter zeigt vor, was man mit Einsatz und Leidenschaft alles bewirken kann. Er ist momentan für mich klar über den einen oder anderen Spieler zu stellen.“

Ein vielsagendes Lob für den erfahrenen Defensivmann, ist der doch nach dreijähriger Verschnaufpause in der Reservemannschaft erst seit der laufenden Saison wieder Teil der Kampfmannschaft.

Die Tabellensituation wird für die Kamptaler immer brenzliger. Nur die aktuell nicht konkurrenzfähig erscheinenden Waidhofner hinken mit drei Punkten noch stärker dem gesicherten Mittelfeld hinterher. „Und die Aufgaben werden jetzt auch wieder schwieriger“, weiß Traht. Beim Heimspiel gegen Wiener Neustadt ist Haitzendorf trotz der überraschenden 0:4-Pleite des Ostliga-Absteigers klarer Außenseiter, danach warten ein schwieriges Auswärtsspiel in St. Peter und der Heimauftritt gegen wieder erstarkte Zwettler, die zuletzt dem bisherigen Spitzenreiter Schrems die erste Niederlage zufügten. Hinzu kommt, dass der verletzte Offensiv-Alleinunterhalter Florian Schuh wohl frühestens Mitte Oktober wieder aktiv ins Spielgeschehen eingreifen kann.

In ganz Fußball-Niederösterreich gab es in der laufenden Saison bereits Trainerwechsel nach einer kürzeren Niederlagenserie. In Haitzendorf soll an Headcoach Christian Wallner aber nicht gerüttelt werden. „Es gibt keine Trainerdebatte. Die Mannschaft war immer super eingestellt, sie bringt es nur nicht auf den Platz“, sagt Traht, der inzwischen auch von „fehlender Qualität“ spricht und bereits an Wintertransfers feilt.