Schuh fehlt wie ein Bissen Brot

Die sanfte Welle der Euphorie nach zwei ungeschlagenen Auftaktspielen und dem Auswärtssieg in Gloggnitz ist in Haitzendorf längst verflogen. Nach der vierten Niederlage in Folge und bereits 16 kassierten Gegentoren stehen die Kamptaler bereits unter Zugzwang. Beim kommenden Heimspiel gegen schwächelnde Scheiblingkirchner ist ein Dreier nahezu Pflicht, will man sich nicht früh in der Saison mit Abstiegssorgen beschäftigen müssen.

Das Problem: Der wichtigste Mann im Kader steht nach wie vor nicht zur Verfügung. Florian Schuh, der in Kilb gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Alfred Traht für die gesperrten Trainer Christian Korbel und Christian Wallner das Coaching an der Seitenoutlinie übernahm, wird nach seinem Muskelbündelriss wohl erst wieder Mitte Oktober aktiv mitwirken können. „So wie es aussieht, sind wir zu abhängig von ihm“, gesteht Traht ein und kündigt an, im Winter einen zusätzlichen Offensivspieler mit Tempo an Bord holen zu wollen.