Traht rechnet ab: „Bin auf andere Welt gestoßen“

Es war eine vorsichtig geäußerte Hoffnung vieler Funktionäre, dass Corona in den Vereinen, aber auch bei den Spielern selbst zu einem Umdenken führen würde. Die ausufernden Geldflüsse im Amateurfußball wurden in Zeiten, als die Kugel gar nicht oder nur vor leeren Tribünen rollte, grundlegend hinterfragt. Eine Rückbesinnung auf das ehrenamtliche Hobby Fußball war das hehre Postulat in der Szene.

Über ein Jahr nach dem Verschwinden der Pandemie von der Bildfläche zieht Haitzendorfs Sportlicher Leiter Alfred Traht jetzt ein ernüchterndes Fazit: „Ich hätte geglaubt, dass sich die Preistreiberei mit Corona einpendelt. In Wahrheit sind die Forderungen aber noch höher geworden.“

Traht ist ein alter Hase im Geschäft. In seinen inzwischen mehr als 20 Jahren als Funktionär bei einem der Spitzenvereine der Region hat er mit hunderten Spielern verhandelt – und am Ende oft den Kopf geschüttelt. Die zurückliegende Transferphase schlug für ihn dem Fass endgültig den Boden aus. „Ich bin auf eine andere Welt gestoßen. Für einen Verein wie Haitzendorf sind qualitativ gute Spieler fast nicht mehr leistbar. Wir sprechen inzwischen von Forderungen, die sich im Bereich von 20.000 Euro und aufwärts bewegen. Und das für neun Monate Arbeit.“

In Haitzendorf blitzen laut Traht Spieler mit derartigen Ansprüchen ab – nicht so bei anderen Vereinen, meint das Kamptaler Urgestein: „Das ist auch die Wurzel des Übels. Nicht die Spieler sind die Schuldigen, sondern die wenigen Vereine, die bereit sind, diese Summen zu bezahlen. Ich wehre mich vehement dagegen. Auch weil ich dann unseren Heinzelmännchen, die den Verein mit Leben erfüllen, nicht mehr ins Gesicht schauen könnte.“

Ein großes Problem wittert Traht auch bei jungen Spielern. „Einstellungsmäßig ist das mit früher nicht mehr zu vergleichen. Jeder, der dreimal gaberln kann, glaubt, er ist ein Superstar.“ Kicker, die bei möglichen Vereinswechseln Kriterien wie Kameradschaft oder ein familiäres Umfeld in ihre Entscheidung einfließen lassen, seien eine absolute Rarität, meint Traht. Lösung hat auch er keine parat. Eine ligenspezifische Obergrenze für finanzielle Entschädigungen hält er für nicht praktikabel. „Das klingt schön und gut. Aber wer soll sich daran halten, wenn die Kontrolle fehlt?“