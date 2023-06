Traht will Nestler nicht ziehen lassen

Haitzendorf kämpft um seinen Schlüsselspieler: Stefan Nestler hat das Interesse des SV Langenrohr auf sich gezogen und „liebäugelt“ laut dem Sportlichen Leiter Alfred Traht mit einem Wechsel zu den Tullnerfeldern, die in der kommenden Saison oben angreifen wollen. Das Problem für den 28-Jährigen: Er hat in Haitzendorf eine Vereinbarung für zwei Jahre unterschrieben, hat also auch für die kommende Saison ein gültiges Arbeitspapier. Darauf pocht Traht jetzt auch: „Es war immer bekannt, dass wir langfristig planen. Das wäre ein Wahnsinn, wenn ich einen unserer besten Spieler ziehen lassen müsste.“

Haitzendorf steht vor einem großen Umbruch. Neben Christian Schaller beendet mit Jaroslav Poliach im Sommer ein weiterer Routinier und Leistungsträger der vergangenen Jahre seine Karriere. „Wir wollten um Nestler herum qualitativ besser werden, er wäre einer der Führungsspieler“, sagt Traht.

Nestler wechselte 2017 vom KSC nach Haitzendorf und entwickelte sich zum zentralen Baustein im Offensivspiel. Mit 13 Treffern ist der Mittelfeldspieler in der laufenden Saison der torgefährlichste Mann der Kamptaler und hat auch noch Chancen auf die Torjägerkrone in der 1. Landesliga.