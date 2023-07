Verteidigung ist Sorgenkind

elten gab es beim SV Haitzendorf einen derartigen Aderlass an Stammspielern wie in der nun zu Ende gegangenen Transferperiode. Insbesondere in der Defensive mussten die Kamptaler ordentlich Federn lassen. Mit Christian Schaller, Jaroslav Poliach, Manuel Nachförg, Markus Poeppl und Marko Seletkovic verabschiedeten sich gleich fünf wichtige Bausteine der vergangenen Saison.

Nach intensiven Transferaktivitäten bleibt insgesamt trotzdem ein Minus von einem Spieler für die Abwehr und das defensive Mittelfeld. „Wenn etwas passiert, müssen wir improvisieren“, weiß der Sportliche Leiter Alfred Traht, der gerne noch einen Innenverteidiger geholt hätte, bis Montagabend aber keinen geeigneten Kandidaten mehr gefunden hat.

Das Haitzendorfer Urgestein spricht von „einer der schwierigsten Transferzeiten mit unendlichen Gesprächen“. Der Frustlevel war zwischendurch ob „vieler leerer Kilometer“ hoch. Überraschend kam kurz vor Transferschluss die Meldung, dass Langzeit-Kapitän Schaller doch nicht die Schuhe an den Nagel hängt, sondern sich seinem Heimatort Absdorf anschließt.