Worst-Case-Szenario: Kerschbaumer fehlt gesperrt

Es kommt selten vor, dass in Haitzendorf die Mannschaft nach einem Spiel derart am Pranger steht. Trainer Christian Wallner und der Sportliche Leiter Alfred Traht nahmen sich nach der 1:4-Heimpleite gegen Ortmann aber kein Blatt vor den Mund. Während der Chefcoach von einem „nicht landesligatauglichen Auftreten mancher Spieler sprach“, schäumte Traht über eine „katastrophale, nicht Haitzendorf-würdige Darbietung“, weswegen ihm auch nach dem Spiel der Kragen geplatzt sei. „Ich mache das eigentlich so gut wie nie, aber dieses Mal war ich in der Kabine und habe der Mannschaft ein paar Worte gesagt.“

Es seien nicht einzelne Spieler, die für die empfindliche Niederlage verantwortlich seien, sondern „circa zehn Leute, deren Leistung indiskutabel war. Das war ein kollektives Versagen, für das es keine Erklärung gibt.“ Am kommenden Freitag in Kilb fordert Traht eine klare Reaktion von der Mannschaft.

Das Problem: In dem womöglich bereits richtungsweisenden Duell für den Kampf um den Klassenerhalt müssen die Kamptaler nicht nur auf Torhüter Michael Kerschbaumer, sondern auch auf ihre Trainer Christian Wallner und Christian Korbel verzichten. Alle drei sahen gegen Ortmann im Zuge einer Aktion den roten Karton. Auslöser war eine Wortmeldung Kerschbaumers in Richtung der eigenen Betreuerbank, mit der er seinen Frust über den Spielverlauf äußerte. Der Linienrichter soll diese auf sich bezogen haben, weswegen ihm Referee Hamid Topuz die Gelbe Karte zeigte. Kerschbaumer ärgerte sich darüber lautstark und bekam prompt die zweite Verwarnung. Unmittelbar danach gab es für Wallner und Korbel kein Halten mehr. Beide liefen auf das Spielfeld und stellten den Unparteiischen zur Rede, der zeigte für das unerlaubte Betreten zweimal direkt Rot.

Zumindest der Platzverweis gegen Kerschbaumer ist für Traht „komplett überzogen“. Wie schon in den letzten knapp 30 Minuten gegen Ortmann wird Lukas Dietz in Klib für den gesperrten Kapitän in die Bresche springen müssen. Der 29-Jährige, der für einen Torhüter mit vergleichsweise geringer Körpergröße ausgestattet ist, ist eigentlich nur die Nummer drei bei den Kamptalern. Ersatzkeeper Lars Reiprich ist mit einem Schlüsselbeinbruch für die komplette Herbstsaison out. Gegen Ortmann machte Dietz zumindest beim ersten Gegentreffer keine gute Figur.