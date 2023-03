Worst-Case-Szenario trat ein – und jetzt wartet Ardagger

Zumindest anschreiben wollte Alfred Traht in Waidhofen, um ohne viel Druck der Frühjahrssaison entgegenblicken zu können. Aus diesem Plan des Sportlichen Leiters des SV Haitzendorf wurde aus mehreren Gründen nichts. Das Waldviertel siegte mit 2:1 über das Kamptal, das noch dazu eine Führung aus der Hand gab. Bitter schmeckte insbesondere Gegentreffer Nummer zwei, der abgefälscht und damit unhaltbar im Tor von Lars Reiprich landete.

Der Winterneuzugang feierte gleich im ersten Pflichtspiel des Jahres sein Debüt. Geplant war das natürlich nicht. Der etatmäßige Keeper und Kapitän Michael Kerschbaumer hütete wie Defensiv-Leader Jaroslav Poliach und Manuel Nachförg erkrankt das Bett. Christian Schaller und Florian Schuh, der Haitzendorfs Treffer mustergültig vorbereitete, quälten sich ebenfalls geschwächt drüber. „Die Vorzeichen waren also von Haus aus nicht so, wie wir uns das gewünscht haben“, versucht Traht die unerfreuliche Niederlage einzuordnen.

Haitzendorf will Mostviertler „Bollwerk“ knacken

Unerfreulich vor allem deswegen, weil Verfolger Kilb einen überraschenden Heimsieg gegen Kottingbrunn feierte. Das hat zur Folge, dass Haitzendorf nur noch drei Punkte von der Abstiegszone entfernt ist. Zu allem Überfluss gastiert nun am Sonntag der Tabellenführer im Kamptal – und hat noch dazu etwas gutzumachen. Ardagger startete mit einem Heim-Remis gegen Ortmann in die Frühjahrssaison. „Das ist natürlich eine Mammutaufgabe, vor allem auch, weil sie auswärts eine sehr gute Bilanz haben. Wir werden aber nicht Trübsal blasen und versuchen, das Bollwerk zu brechen“, spricht Traht an, dass die Mostviertler wie schon in den vergangenen Jahren auch heuer wieder insbesondere durch ihre hervorragende Defensive bestechen.

