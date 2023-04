Werbung

Das Langenrohrer Heimspiel gegen Zwettl war ein fußballerischer Leckerbissen. Besonders die Heimfans sind bei dem 2:1-Erfolg der Baumühlner-Truppe natürlich besonders auf ihre Kosten gekommen, sahen einen bärenstarken Auftritt der Langenrohrer.

Kevin Aue und Alexander Kleczkowski zeigten sich in besonderer Spiellaune, doch insgesamt bestach der SVL in dieser Begegnung durch das Kollektiv und durch jene Tugenden, die Coach Augsut Baumühlner immer wieder betont: Einsatzbereitschaft, viel Laufarbeit und dazu noch der Wille sich bei jedem Zweikampf in den Gegner zu verbeißen.

Die beiden frühen Tore haben Langenrohr natürlich massiv in die Karten gespielt, aber die muss man erst einmal machen. „Die waren entscheidend. Dadurch, dass wir momentan nicht sehr viele Tore kriegen, hat es dann schon sehr gut ausgeschaut“, so Baumühlner.

Vorbereitung auf Ardagger

Mit dem Auswärtsspiel gegen Ardagger/Viehdorf geht es hochkarätig weiter. Die kommenden Gastgeber feierten einen zuletzt einen souveränen 3:0-Heimsieg gegen Waidhofen an der Thaya und sind durch die Langenrohrer Schützenhilfe auf den Platz an der Sonne geklettert. Hier will der SVL den nächsten Nadelstich setzen. „Jetzt wollen wir gleich den nächsten Tabellenführer stürzen“, gibt sich Baumühlner kämpferisch: „Ardagger wird ein ganz anderer Gegner. Darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Sie stehen defensiv sehr sicher und setzen dann auf hohe Bälle in die Spitze.“

Die anstehenden Gegner haben mi t+20 aktuell das beste Torverhältnis der gesammten 1. Landesliga, doch wenn den Baumühlner-Jungs erneut so ein Auftritt gelingt wie gegen Zwettl, dann darf man sich auf die nächste ganz heiße Partie freuen.